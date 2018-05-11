Аршавина били током за футбольные ошибки

Футболист Андрей Аршавин получил пять ударов электрическим током во время передачи "НогаМяч".

Бывшему капитану сборной России задали вопросы на футбольную тему.

Особенностью викторины стал тот факт, что за каждый неправильный ответ установленный на руке Аршавина датчик бил спортсмена током.

Так, полузащитник не справился с вопросами: когда отменили правило золотого гола, в каком году основана английская премьер-лига, кто бил пенальти, который заработал Аршавин 26 сентября 2012 года в матче "Арсенал" — "Ковентри", кто отдал голевую передачу во втором голе в матче "Портсмут" — "Арсенал" 2 мая 2009 года, а также когда был сыгран матч Аргентина — Ямайка.

Стоит отметить, что на большую часть вопросов Аршавин все же ответил верно. Например, он вспомнил, когда "Зенит" в последний раз стал чемпионом России, когда образовался "Кайрат" (казахстанский клуб, за который сейчас выступает футболист), а когда — "Зенит".

Также полузащитник рассказал, кто играл в финале ЧМ-1994, какое место занимают сборные России и Казахстана в рейтинге ФИФА, и кто играл за клубы в следующей последовательности: "Бордо", "Арсенал", "Вэст Хэм", "Кристал Пэлас", "Кардифф Сити".

Отметим, что полная версия интервью опубликовано на YouTube-каналеYUSPORT.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что известный футболист Андрей Аршавин посетовал на пресс-конференции, что по воле своей бывшей супруги Юлии Барановской остался не только без квартиры, но и всех своих наград.

Он также отметил это в качестве причины, по которой у него нет домашнего музея по этапам спортивной карьеры.

Тогда как многим его фанатам хорошо известно: количеству наград Аршавина можно позавидовать. Ведь он трижды становился чемпионом России, дважды серебряным призером, один раз бронзовым, является обладателем Кубка Премьер-лиги, Суперкубка России, Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА и бронзовой медали Чемпионата Европы.

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