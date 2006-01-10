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Борис Джонсон назвал предложение "Ливерпуля" и "МЮ" закулисной игрой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался по поводу предложения "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", которые хотят реформировать чемпионат Англии. Его заявление опубликовало издание The Idependent.

Борис Джонсон назвал предложение "Ливерпуля" и "МЮ" закулисной игрой

Что предлагают "Ливерпуль" и "МЮ"

Английские гранды выступают за преобразования в чемпионате, которые помогут разгрузить плотный график.

  • Сократить премьер-лигу с 20 до 18 клубов.
  • Изменить обмен между лигами. В таком случае вылетать в Чемпионшип из АПЛ будут 17-я и 18-я команды, а 16-я примет участие в плей-офф.
  • Отменить Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.
  • Выделить Английской футбольной лиге (EFL), которая проводит чемпионат в низших дивизионах, 250 млн фунтов на борьбу с последствиями пандемии.
  • Ежегодно выделять EFL 25% от доходов премьер-лиги.

Реакция Джонсона

Политик назвал предложения "закулисной игрой" и призвал клубы работать на развитие футбола.

"Очевидно, что это предложение не находит поддержки среди других клубов Премьер-лиги и является той самой закулисной игрой, которая подрывает доверие к футбольному руководству. Что касается более низших дивизионов, футбольная лига и АПЛ заверили, что не позволят ни одному клубу обанкротиться на фоне пандемии, и мы знаем, что они способны предотвратить такое развитие событий за счёт существующих механизмов. Мы настоятельно призываем лиги продолжать работать конструктивно, чтобы прийти к соглашению, которое обеспечит всестороннюю поддержку всей футбольной семье", — говорится в заявлении.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "Ливерпуль" был признан лучшим футбольным клубом по итогам 2005 года.

Международная федерация футбольной истории и статистики объявила английский футбольный клуб "Ливерпуль" сильнейшей командой мира в минувшем году. Московский клуб ЦСКА занял по итогам года пятое место.

В опубликованном во вторник рейтинге, при составлении которого учитывались выступления команд с 1 января по 31 декабря 2005 года, "Ливерпуль" набрал 317 очков. Второе место занял итальянский "Интер" (307), третье — мюнхенская "Бавария" (281 очко). Четвертое место у итальянского "Милана" (263 очка), а пятое занял московский клуб ЦСКА (254 очка), выигравший в 2005 году Кубок УЕФА.

Английский клуб "Челси", принадлежащий российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, финишировал на 13 месте.

Помимо ЦСКА в число 100 сильнейших команд попали и другие российские клубы: московский "Локомотив" значится в рейтинге на 49 месте, "Зенит" из Санкт-Петербурга — на 62-м. Еще один российский клуб, самарские "Крылья Советов", занял 191 место.

Киевское "Динамо" разместилось на 59 месте. Наиболее успешный украинский клуб "Шахтёр" из Донецка занимает 19 позицию, сообщает "Интерфакс".

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