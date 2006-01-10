Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался по поводу предложения "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", которые хотят реформировать чемпионат Англии. Его заявление опубликовало издание The Idependent.
Английские гранды выступают за преобразования в чемпионате, которые помогут разгрузить плотный график.
Политик назвал предложения "закулисной игрой" и призвал клубы работать на развитие футбола.
"Очевидно, что это предложение не находит поддержки среди других клубов Премьер-лиги и является той самой закулисной игрой, которая подрывает доверие к футбольному руководству. Что касается более низших дивизионов, футбольная лига и АПЛ заверили, что не позволят ни одному клубу обанкротиться на фоне пандемии, и мы знаем, что они способны предотвратить такое развитие событий за счёт существующих механизмов. Мы настоятельно призываем лиги продолжать работать конструктивно, чтобы прийти к соглашению, которое обеспечит всестороннюю поддержку всей футбольной семье", — говорится в заявлении.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "Ливерпуль" был признан лучшим футбольным клубом по итогам 2005 года.
Международная федерация футбольной истории и статистики объявила английский футбольный клуб "Ливерпуль" сильнейшей командой мира в минувшем году. Московский клуб ЦСКА занял по итогам года пятое место.
В опубликованном во вторник рейтинге, при составлении которого учитывались выступления команд с 1 января по 31 декабря 2005 года, "Ливерпуль" набрал 317 очков. Второе место занял итальянский "Интер" (307), третье — мюнхенская "Бавария" (281 очко). Четвертое место у итальянского "Милана" (263 очка), а пятое занял московский клуб ЦСКА (254 очка), выигравший в 2005 году Кубок УЕФА.
Английский клуб "Челси", принадлежащий российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, финишировал на 13 месте.
Помимо ЦСКА в число 100 сильнейших команд попали и другие российские клубы: московский "Локомотив" значится в рейтинге на 49 месте, "Зенит" из Санкт-Петербурга — на 62-м. Еще один российский клуб, самарские "Крылья Советов", занял 191 место.
Киевское "Динамо" разместилось на 59 месте. Наиболее успешный украинский клуб "Шахтёр" из Донецка занимает 19 позицию, сообщает "Интерфакс".
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