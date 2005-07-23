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Исинбаева объяснила, почему запуталась на выступлении перед Путиным

Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала о том, как запнулась во время выступления на совете по спорту при президенте Владимире Путине.

Исинбаева объяснила, почему запуталась на выступлении перед Путиным

Бывшая спортсменка, которая сейчас возглавляет ассоциацию студентческих клубов, была высмеяна в Сети после выступления. Девушка заявила, что не могла понять, кому именно адресовать свои слова.

"Я просто не могла сообразить, кому конкретно, потому что это общая наша задача, и в итоге растерялась… Когда выступаешь перед президентом, реально мысли путаются, но суть была сказана", — заявила Исинбаева во время передачи "Вечерний Ургант".

Елена Исинбаева 

Спортсменка завоевала золото на Играх в Афинах и Пекине, а в 2012 году взяла бронзу в Лондоне. На Олимпиаду в Рио она не поехала из-за допингового скандала.

Россиянка является обладательницей 28 мировых рекордов. Лучший результат спортсменки — 5,06 метра.

"Правда.Ру" ранее рассказывала, как Исинбаева в 2005 году покорила пятиметровый рубеж, что на тот момент было недосягаемым для женщин в прыжках с шестом.

Елена Исинбаева установила новый мировой рекорд в прыжках с шестом. В пятницу в Лондоне, на проходящем там Супер Гран-при IAAF, она преодолела высоту, равную пяти метрам. Сначала олимпийская чемпионка со второй попытки установила мировой рекорд на высоте 4,96 м, а затем ей с первого же раза покорилась пятиметровая отметка.

В присутствии легендарного прыгуна Сергея Бубки 23-летняя россиянка установила 17-й рекорд планетарного масштаба в своей карьере. За достижение уникального результата уроженка Волгограда получит 50 тысяч долларов, плюс несколько бонусов, предусмотренных за взятие именно этой исторической высоты.

"Это была моя мечта — стать первой девушкой, достигшей пятиметрового рубежа. Я не могу объяснить мои чувства. Я люблю свой вид спорта и этот стадион. Мне помогли отличная погода и потрясающая поддержка собравшихся на стадионе болельщиков. Я не знаю, на что я буду способна в будущем, может мне удастся взять и 5,05м. Я хочу установить 36 мировых рекордов — это моя следующая задача".

В свою очередь Бубка, за карьеру покорявший мировой рекорд 35 раз, считает, что Исинбаева способна превзойти его:

"Я думаю, что Елена просто уникальная прыгунья. Она покоряет рекорды, как и я в свое время. Я думаю, что она может прыгнуть еще выше. И хочу, чтобы она побила мое достижение по количеству установленных рекордов".

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