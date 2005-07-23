Исинбаева объяснила, почему запуталась на выступлении перед Путиным

Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала о том, как запнулась во время выступления на совете по спорту при президенте Владимире Путине.

Бывшая спортсменка, которая сейчас возглавляет ассоциацию студентческих клубов, была высмеяна в Сети после выступления. Девушка заявила, что не могла понять, кому именно адресовать свои слова.

"Я просто не могла сообразить, кому конкретно, потому что это общая наша задача, и в итоге растерялась… Когда выступаешь перед президентом, реально мысли путаются, но суть была сказана", — заявила Исинбаева во время передачи "Вечерний Ургант".

Елена Исинбаева

Спортсменка завоевала золото на Играх в Афинах и Пекине, а в 2012 году взяла бронзу в Лондоне. На Олимпиаду в Рио она не поехала из-за допингового скандала.

Россиянка является обладательницей 28 мировых рекордов. Лучший результат спортсменки — 5,06 метра.

"Правда.Ру" ранее рассказывала, как Исинбаева в 2005 году покорила пятиметровый рубеж, что на тот момент было недосягаемым для женщин в прыжках с шестом.

Елена Исинбаева установила новый мировой рекорд в прыжках с шестом. В пятницу в Лондоне, на проходящем там Супер Гран-при IAAF, она преодолела высоту, равную пяти метрам. Сначала олимпийская чемпионка со второй попытки установила мировой рекорд на высоте 4,96 м, а затем ей с первого же раза покорилась пятиметровая отметка.

В присутствии легендарного прыгуна Сергея Бубки 23-летняя россиянка установила 17-й рекорд планетарного масштаба в своей карьере. За достижение уникального результата уроженка Волгограда получит 50 тысяч долларов, плюс несколько бонусов, предусмотренных за взятие именно этой исторической высоты.

"Это была моя мечта — стать первой девушкой, достигшей пятиметрового рубежа. Я не могу объяснить мои чувства. Я люблю свой вид спорта и этот стадион. Мне помогли отличная погода и потрясающая поддержка собравшихся на стадионе болельщиков. Я не знаю, на что я буду способна в будущем, может мне удастся взять и 5,05м. Я хочу установить 36 мировых рекордов — это моя следующая задача".

В свою очередь Бубка, за карьеру покорявший мировой рекорд 35 раз, считает, что Исинбаева способна превзойти его: