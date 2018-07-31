В Якутске пройдет чемпионат мира по мас-рестлингу

В ноябре этого года в столице республики Якутия пройдет чемпионат мира по мас-рестлингу. Соответствующее распоряжение подписал врио главы республики Айсен Николаев.
Мас-рестлинг - национальный вид спорта Якутии. В каждом раунде сореванования участвуют по два человека, главная задача - выхватить палку из рук соперника. При этом их ноги упираются в доску. Для победы спортсмену нужно одержать верх в двух попытках. Выигрыш засчитывается, если участник перетянул оппонента на свою сторону или тот выронил палку из рук.
Чемпионат мира по мас-рестлингу пройдет в республике во второй раз. Впервые спортсмены из 35 стран посетили Якутск в 2014 году. Всего было 144 участника. Тогда рестлеры, представляющие Россию, завоевали 12 золотых медалей.
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