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Источник Правда.Ру

Проснулся: Гарри Каспаров призвал к бойкоту ЧМ-2018 в России

Спорт

Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, призвал к политическому бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года. Он пройдет летом в России. Об этом политик в изгнании написал в колонке для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Проснулся: Гарри Каспаров призвал к бойкоту ЧМ-2018 в России. Проснулся: Гарри Каспаров призвал к бойкоту ЧМ-2018 в России

"Обычно я выступаю против такого рода бойкотов, когда речь идет о финальных стадиях крупных турниров, потому что это может наказать только спортсменов. Но я выступаю за политический бойкот режима в Москве и тех враждебных действий, которые совершает российская власть", — написал Каспаров.

Спортсмены не пострадают в любом случае. Умные люди уже давно все просчитали. Спортивный бойкот невозможен. Чемпионаты мира и Европы по футболу проходят каждые два года. Любая сборная, которая проигнорирует поездку в Россию, лишится возможности выступать на нескольких следующих турнирах. Такого счастья никто не хочет.

Поэтому все разговоры ведутся о каком-то политическом бойкоте. Для любителей футбола — это полная ерунда. Никто в России не заплачет, если на ЧМ-2018 не приедет 91-летняя царствующая королева Великобритании Елизавета II. Что уж говорить о каких-то министрах и клерках правительств. Их отсутствие вообще никто не заметит.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Немецкий футбольный союз отказался бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

"Немецкий футбольный союз делает ставку на диалог, а не на бойкот. Бойкот ничего не изменит. Наоборот, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт действительно может способствовать деэскалации конфликтов и стать связующим элементом в международных отношениях", — заявил в интервью Bild глава DFB Райнхард Гриндель.

Вмешательство политики в спорт не одобряет и вице-президент немецкого футбольного союза Райнер Кох, отметивший, что "использование спортивного события и его участников в политических целях" не соответствует ценностям DFB.

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Темы футбол Россия Чемпионат мира по футболу
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