"Это будет бойня": УЕФА разрешит матчи России с Украиной?

Союз европейский футбольных ассоциаций должен разрешить встретиться национальным футбольным командам Украины и России в очном матче. Об этом заявили в международной организации "Sport for all".
По мнению организации, то, что две страны специально разводят по разным группам на международных соревнованиях, лишь усиливает напряженность между ними. "Sport for all" подчеркивает, что спорт должен быть вне политики. Организация придерживается мнения, что спортивные футбольные матчи между Россией и Украиной могли бы пройти без неприятных эксцессов и инцидентов.
"Sport for all", понимая всю щекотливость ситуации, предлагает поступить следующим образом. Например, провести игру между национальными сборными двух стран на нейтральной территории без болельщиков. Это, по мнению организации, уменьшило бы риски конфликта.
Многие средства массовой информации отмечают, что "это была бы не игра, а война". По мнению журналистов, обе команды выдали бы феноменальный матч, стараясь показать свой спортивный максимум и защитить честь своей страны. СМИ отмечают, что сказать о принципиальности этого матча значило бы не сказать ровным счетом ничего.
Отметим, что в международном рейтинге футбольных сборных Россия на сегодняшний день находится на 49-ом месте, а Украина — на 35.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как и почему украинский футболист, выступающий за команду из Нижнего Новгорода, во время гимна отвернулся от флага Российской Федерации.
Фото: REX/Shutterstock
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