Как прошло шелковое торжество на Красной площади

Рычащие моторы. Пыль дорог. Восторженные крики зрителей и воля к победе. Подведем итоги одного из самых ярких автоспортивных состязаний этого года.
"Каждая следующая гонка должна пройти лучше, чем предыдущая" — девиз, который расположен на официальных страницах этого мероприятия. И организаторы оказались верны ему на сто процентов: состязательные этапы были проработаны значительно лучше, чем в 2017-м или 2016-м годах. Это отражалось во всем — от оснащенности бивуаков и контрольных точек до характера трасс и медийного обеспечения на всех этапах.
В этот раз было уделено особое внимание динамичности соревнования, соотнесению спортивного маршрута с реальными дорогами Шелкового пути и созданию интересных сценариев движения в рамках гоночной дисциплины. Все это как нельзя лучше подчеркивало их увлеченность своим делом и высокий профессионализм.
Но несмотря на то, что специалисты из разных сфер делали все возможное — избежать отрицательных моментов так и не удалось. 27 июля (финальный день состязания), вследствие бурных осадков, поднялся уровень воды в нескольких глубоких реках. В связи с невозможностью их преодоления машинами класса багги и некоторыми внедорожниками испытание было решено видоизменить, сократив путь до 80 километров.
Конечно, некоторые из зрителей посчитали подобный подход неспортивным. Дескать, водители сами виноваты, что избрали столь слабый транспорт в качестве рабочей лошадки. Их можно понять. Однако намерения организаторов просты и понятны — праздничное мероприятие на главной площади страны было уже подготовлено и согласовано. Добраться до него следовало без значительных потерь: как по времени, так и по количеству участников.
Стоит отметить, что, даже будучи сокращенным, этот участок представлял для многих команд серьезную сложность, так как пролегал вблизи от различных населенных пунктов. Как следствие, аккуратное пилотирование и вынужденное сбрасывание оборотов — достойная проверка мастерства всех участников.
Празднование на Красной площади стало отличным логическим завершением международного состязания. Тысячи зрителей по всему миру наблюдали за тем, как в руки победителей и призеров передаются кубки и медали, подтверждающие их навыки и волю к победе. Шутка ли — только половина команд (21 из 42) смогли успешно пройти все этапы трудного ралли. На сцене, помимо победителей, побывали представители крупнейших стран-участниц и спонсоры, которые уже восемь лет подряд помогают сделать это мероприятие настолько красочным и зрелищным, насколько это возможно.
К слову, чествовали здесь не только победителей. К примеру, официальный представитель компании Toyota отметил Сергея Шалыгина и Артема Канивца за то, что они восемь лет подряд отдавали свое предпочтение машинам их производства. В качестве награды он вручил им приглашение в Токио с посещением главного музея автоконцерна и выразил надежду, что они и впредь будут доверять свои спортивные достижения транспорту этой марки.
В завершение, хочется отметить: наблюдать за тем, как проходила эта гонка (от начала до конца) было очень интересно. Не могу не согласиться с Владимиром Владимировичем, который отмечал необходимость подобных состязаний. Надеюсь, в следующем году организаторы смогут удивить нас еще больше. Пожелаем им в этом удачи.
Марк Глухов
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