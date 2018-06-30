Черышев: "Россия может победить любую команду"

Полузащитник российской сборной Денис Черышев рассказал о том, как настроены футболисты на матч в плей-офф Чемпионата мира с Испанией. Он подчеркнул, что игрокам важно ориентироваться на преимущества, которые есть у команды.

Футболист реалистично смотрит на возможности испанцев. Он сказал, что их сборная играет на уровне лучшей команды мира или, по крайней мере, может претендовать на это звание. Однако, несмотря на силу противника, россияне, по мнению Черышева, смогут одолеть любую команду.

Сам футболист постарается сделать все, что в его силах, для победы России. Он пообещал "выложиться на 200%, чтобы порадовать всех болельщиков".

К тому же спортсмен отметил, что игроков на поле будет поддерживать огромное количество соотечественников. Если бы сборная играла в Сочи в случае победы в группе, то и там фанаты болели за сборную также сильно, уверен Черышев.

Ранее "Правда.Ру" писала, тренеры наших противников рассматривают вариант, при котором окончательный результат встречи станет известен после серии пенальти.

Главный наставник "красной фурии" Фернандо Йерро уделил особое внимание отработке именно этого стандарта на последней тренировке футболистов.

Сборная Россия встретится с командой Испании 1 июля на московском стадионе "Лужники". Начало матча запланировано на 17:00 по местному времени.