В сборной России определили худшего и лучшего футболистов

Американское издание FourFourTwo составило свой рейтинг худших и лучших игроков Чемпионата мира по футболу. Не обошли стороной журналисты и российскую сборную.

После того, как матчи группового этапа ЧМ завершились, пришло время подвести некоторые итоги. FourFourTwo выявило сильных игроков сборных, вышедших в плей-офф. От России в "высшую лигу" попал полузащитник Александр Головин. На его счету забитый со штрафного мяч в ворота Саудовской Аравии и две голевые подачи. Американское издание посчитало его лучшим футболистом российской сборной.

А капитану команды Игорю Акинфееву пришлось не сладко. Журналисты признали его худшим игроком команды России. Издание отмечает, что в первых двух матчах Акинфееву просто напросто было нечего делать. А на следующей встрече с Уругваем, когда помощь вратаря была просто необходима, он пропустил три мяча в свои ворота. Плохая реакция вратаря, по мнению FourFourTwo, может сказаться на результате игры с Испанией.

Ранее "Правда.Ру" писала, команды России и Испании готовятся к матчу 1/8 финала Чемпионата мира, который состоится в это воскресенье. Тренеры наших противников рассматривают вариант, при котором окончательный результат встречи станет известен после серии пенальти.

Сборная Россия встретится с командой Испании 1 июля на московском стадионе "Лужники". Начало матча запланировано на 17:00 по местному времени.