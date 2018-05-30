В США назвали спасителей сборной России по футболу

От Александра Головина, Романа Зобнина, Далера Кузяева и Алексея Миранчука сборная РФ по футболу может ждать спасения. Такой прогноз для команды на грядущий чемпионат мира озвучил американский канала ESPN.

В материале также отмечалось, что сборная "лихорадочно" готовится к состязаниям, именно эта четверка может спасти хозяев первенства.

Головин игрок ЦСКА, в ушедшем сезоне РФПЛ участвовал в 27 играх, на его счету 5 голов и 3 результативных передачи. С его помощью команда оказалась на 2 месте в чемпионате. Остальные три футболисты звезды клубов "Спартак", "Зенит" и "Локомотив" соответственно.

Отметим, что министр спорта Павел Колобков сформулировал для отечественной сборной следующую задачу: выйти из группы.

Напомним, что Россия выступает в группе А вместе Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. ЧМ-2018 начнется 14 июня и завершится до 15 июля. Всего будет задействовано 12 стадионов в 11 городах России.

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