Отстраненная от участия в Олимпиаде российская скелетонистка Ольга Потылицына призвала отменить или перенести предстоящие зимние Игры в Пхенчхане.
"Если научились вскрывать баночки без царапин, почему кого-то другого не могут обвинить в этом? Сейчас - мы, завтра - другие", - отметила спортсменка.
Потылицына также отметила, что необходимо реформировать систему допингового контроля. На сегодняшний день не защищен ни один спортсмен, подчеркнула она.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что немецкий журналист Хайо Зеппельт подверг резкой критике решение МОК допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе. Именно он снимал фильмы о российском допинге.
"ОКР дисквалифицирован, но россияне могут быть допущены и Играм в нейтральном статусе. Решение МОК говорит о том, что все нейтральные спортсмены равны, но некоторые нейтральные спортсмены равнее других, так как им разрешили называться олимпийскими атлетами из России", - пишет Зеппельт в своем "твиттере".
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