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Источник Правда.Ру

Трамп начал показывать журналистам "красные карточки"

Спорт

Американский лидер Дональд Трамп обзавелся желтой и красной карточками, что используют в футбольных матчах. "Тематический" подарок преподнес президенту глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино, рассказывает FoxNews.

Трамп начал показывать журналистам "красные карточки". 391344.jpeg

Даритель объяснил, зачем используют во время матча эти карточки, для предупреждения и дисквалификации игроков. Инфантино пошутил, что Трамп может их использовать при общении с представителями СМИ.

Американский лидер сразу же пустил подарок "в дело": показал красную карточку журналистам и сказал, что ему нравится подарок. В этом контексте уместно напомнить, что Трамп много раз критиковал представителей СМИ за распространение ложный новостей.

Поводом для встречи Трампа и Инфантино стала подготовка мира по футболу в 2026 году, Соединенные Штаты будут проводить соревнования вместе с Канадой и Мексикой.

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Темы Дональд Трамп красная карточка Джанни Инфантино
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