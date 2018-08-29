Трамп начал показывать журналистам "красные карточки"

Американский лидер Дональд Трамп обзавелся желтой и красной карточками, что используют в футбольных матчах. "Тематический" подарок преподнес президенту глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино, рассказывает FoxNews.

Даритель объяснил, зачем используют во время матча эти карточки, для предупреждения и дисквалификации игроков. Инфантино пошутил, что Трамп может их использовать при общении с представителями СМИ.

Американский лидер сразу же пустил подарок "в дело": показал красную карточку журналистам и сказал, что ему нравится подарок. В этом контексте уместно напомнить, что Трамп много раз критиковал представителей СМИ за распространение ложный новостей.

Поводом для встречи Трампа и Инфантино стала подготовка мира по футболу в 2026 году, Соединенные Штаты будут проводить соревнования вместе с Канадой и Мексикой.

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