Трамп начал показывать журналистам "красные карточки"

Американский лидер Дональд Трамп обзавелся желтой и красной карточками, что используют в футбольных матчах. "Тематический" подарок преподнес президенту глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино, рассказывает FoxNews.
Даритель объяснил, зачем используют во время матча эти карточки, для предупреждения и дисквалификации игроков. Инфантино пошутил, что Трамп может их использовать при общении с представителями СМИ.
Американский лидер сразу же пустил подарок "в дело": показал красную карточку журналистам и сказал, что ему нравится подарок. В этом контексте уместно напомнить, что Трамп много раз критиковал представителей СМИ за распространение ложный новостей.
Поводом для встречи Трампа и Инфантино стала подготовка мира по футболу в 2026 году, Соединенные Штаты будут проводить соревнования вместе с Канадой и Мексикой.
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