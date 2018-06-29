Швеция передумала бойкотировать ЧМ-2018

С идеей о бойкотировании чемпионата мира по футболу в России ранее выступил министр спорта Украины Игорь Жданов. Он заявил тогда, что Россия — была и остается страной-агрессором, именно поэтому всему цивилизованному миру необходимо проигнорировать нынешний чемпионат мира. Жданов также отметил, что это не его личное устремление, а позиция всего украинского правительства.

Фото: ru.fifa.com

В этом Украину поддержало большинство страны Евросоюза. Главы государств один за другим говорили, что считают решение бойкотировать чемпионат мира по футболу правильным. Да вот только по прошествии времени можно вполне себе уверенно говорить о том, что бойкот мундиаля не удался — внимание к турниру приковано во всем мире, а Москву с визитом уже посетили несколько глав государств. Матч Страны восходящего солнца в Саранске, например, посетила принцесса Японии Хисако Такамодо. Это первый визит члена японской императорской семьи впервые чем за сто с лишним лет.

Недавно также министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что попытка бойкотировать чемпионат не удалась. По его мнению, затея не увенчалась успехом.

Вот и шведское правительство передумало. Представители Швеции запланировали посетить матчи чемпионата мира по футболу в России с участием национальной сборной. Об этом решении стало известно от министра иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем.

По словам главы министерства иностранных дел, Стокгольм принял такое решение, преждевременно посоветовавшись с Великобританией и Данией. Швеция, несмотря на свое давнишнее решение, решило поддержать свою национальную сборную на престижнейшем турнире.

Выход команды в плей-офф стал громким событием в шведском спорте и проигнорировать его было нельзя. По словам Маргот Валльстрем, еще неизвестно, кто именно поедет в Россию — желающих якобы "целое правительство".

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