Липецкий губернатор объяснил вылет Германии с ЧМ грехами прошлого

Сборная ФРГ покинула Чемпионат мира, потому что виновна в развязывании двух мировых войн. Такую параллель провел глава администрации Липецкой области Олег Королев.
"Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. "ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались…", — такое сообщение появилось в "Твиттере" губернатора (по крайней мере, ссылка на него есть на официальном сайте главы региона).
Как ранее сообщала "Правда.Ру", немецкая сборная не попала в плей-офф ЧМ-2018, проходящего на российской земле. Она была слабее южнокорейской сборной и заняли лишь 4 место в группе. Такое с командой случилось впервые. Как отметил журналист Welt Кристоф Ваннер, произошедшее — потеря для России, так как большинство граждан — поклонники "немецкой машины".
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