Испания готовится к серии пенальти в матче с Россией

Команды России и Испании готовятся к матчу 1/8 финала Чемпионата мира, который состоится в это воскресенье. Тренеры наших противников рассматривают вариант, при котором окончательный результат встречи станет известен после серии пенальти. Об этом сообщает издание As.
Главный наставник "красной фурии" Фернандо Йерро уделил особое внимание отработке именно этого стандарта на последней тренировке футболистов. Он также определил игроков, которые будут выполнять штрафной удар с расстояния 11 метров, если в ходе игры появится такая необходимость.
Выбивать пенальти будут Серхио Рамос, Диего Коста, Иско, Серхио Бускетс и Андрес Иньеста. Новый тренер также заменил Давида Сильву. При прошлом наставнике этот игрок всегда входил в список пенальтистов.
Испанцы настроены достаточно серьезно и отнюдь не расслабляются перед встречей с российской сборной. Футболисты опасаются, что повернуть ход встречи в свою сторону им будет крайне сложно, так как они будут иметь дело с подготовленными россиянами. Также испанцы хорошо помнят о том, что товарищеская встреча, которая состоялась между сборными в конце прошлого года, завершилась ничьей со счетом 3:3.
Сборная Россия встретится с командой Испании 1 июля на московском стадионе "Лужники". Начало матча запланировано на 17:00 по местному времени.
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