Испания готовится к серии пенальти в матче с Россией

Команды России и Испании готовятся к матчу 1/8 финала Чемпионата мира, который состоится в это воскресенье. Тренеры наших противников рассматривают вариант, при котором окончательный результат встречи станет известен после серии пенальти. Об этом сообщает издание As.

Фото: ru.fifa.com

Главный наставник "красной фурии" Фернандо Йерро уделил особое внимание отработке именно этого стандарта на последней тренировке футболистов. Он также определил игроков, которые будут выполнять штрафной удар с расстояния 11 метров, если в ходе игры появится такая необходимость.

Выбивать пенальти будут Серхио Рамос, Диего Коста, Иско, Серхио Бускетс и Андрес Иньеста. Новый тренер также заменил Давида Сильву. При прошлом наставнике этот игрок всегда входил в список пенальтистов.

Испанцы настроены достаточно серьезно и отнюдь не расслабляются перед встречей с российской сборной. Футболисты опасаются, что повернуть ход встречи в свою сторону им будет крайне сложно, так как они будут иметь дело с подготовленными россиянами. Также испанцы хорошо помнят о том, что товарищеская встреча, которая состоялась между сборными в конце прошлого года, завершилась ничьей со счетом 3:3.

Сборная Россия встретится с командой Испании 1 июля на московском стадионе "Лужники". Начало матча запланировано на 17:00 по местному времени.