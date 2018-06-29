Названа худшая команда чемпионата мира по футболу

Чемпионат мира по футболу в самом разгаре, но уже известно о самой худшей команде турнира. Ею оказалась скромная сборная Панамы, не заработавшая за три матча ни одного очка.

Фото: ru.fifa.com

Ноль в графе набранных очков значится также и у сборной Египта во главе с самим Мохаммедом Салахом, но египтяне имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

Стоит отметить, что данный чемпионат мира — первый в истории Панамской сборной. До этого за всю историю своего существования сборная Панамы ни разу не участвовала в турнире подобного рода. Наверное, одно это уже говорит о результатах сборной как о прыжке выше головы.

Но дальше, на групповом этапе, для Панамы все пошло хуже некуда. Так, они были ожидаемо биты англичанами со счетом 6:1 и бельгийцами со счетом 3:0. Можно сказать, что сборной Панамы удался последний матч с Тунисом — в нем панамские футболисты выступили гораздо лучше, чем в предыдущих встречах и уступили с минимальной разницей в счете.

Главный тренер сборной Эрнан Гомес не стал ругать своих игроков. По его словам, все три команды, с которыми Панаме пришлось встретиться на групповом этапе — серьезные соперники для его подопечных. По мнению Гомеса, свою роль в этих поражениях сыграло и то, что у панамцев просто-напросто не было опыта выступлений на соревнованиях подобного масштаба, а Англия и Бельгия, например, и вовсе считаются грандами мирового футбола. Также наставник сборной Панамы поделился надеждой, что когда-нибудь его подопечные снова попадут на чемпионат мира.

В общемировом рейтинге ФИФА сборная Панамы занимает 55-ое место. Интересно, что за сборной России значится 70 место, но это не помешало им одержать две победы в трех матчах на групповом этапе и выйти в плей-офф.

Напомним, что свой первый матч на выбывание Россия сыграет уже в это воскресенье, в 17:00 по московскому времени. Соперником наших футболистов станет сборная Испании.

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