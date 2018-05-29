Черчесов загадочно ответил на вопрос о шансах России на ЧМ-2018

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил, какая задача поставлена перед командой на грядущем домашнем чемпионате мира. По его словам, задача — "идти шаг за шагом".

Станислав Черчесов возглавил сборную 10 августа 2016 года. Контракт со специалистом подписан до конца чемпионата мира 2018 года.

Стоит отметить, что не только тренер нашей сборной на вопрос о задачах на турнире отвечает весьма уклончиво. В похожей манере высказался и наставник сборной Германии, которая, кстати, считается фаворитом турнира. Йохим Лев, возглавляющий команду немецких футболистов с 2006 года, заявил, что ни одна команда не достигнет успеха, если не совершит первый шаг — выход из группы.

Напомним, что соперниками сборной России на групповом этапе станут команды из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Сборная России c 20 мая находится на сборах в австрийском городке Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. Завтра, 30 мая, команда Станислава Черчесова проведет контрольный матч против Австрии. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве товарищеский матч со сборной Турции.

Стоит отметить, что осторожные высказывания Станислава Черчесова по поводу перспектив сборной на чемпионате мира можно понять. Наша сборная выходила в плей-офф международных турниров лишь раз — ровно десять лет назад на чемпионате Европы-2008.

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