Польша предупредила своих граждан об "опасностях" ЧМ-2018

В министерстве иностранных дел Польши заявили об угрозе террористических актов в России во время ЧМ-2018.

В сообщении министерства говорится, что "в России существует угроза террористических посягательств. Она может увеличиться в связи с Чемпионатом мира по футболу, который пройдет 14.06-15.07. Нельзя исключить атак в городах-хозяевах турнира".

Министерство призывает соблюдать осторожность на стадионах, фан-зонах, а также общественном транспорте.

Также МИД Польши призвал польских граждан не ездить в республики Северного Кавказа и Крым.

Ранее Украина отказалась от своей квоты на билеты чемпионата мира и призвала бойкотировать соревнования. В этом контексте стоит отметить, что сборная Украины не попала в финальную часть ЧМ-2018. В отборочной группе команда заняла третье место, впереди оказались исландцы и хорваты.

Напомним, в апреле 2018 года Министерство молодежи и спорта Украины запретило участие спортсменов в соревнованиях на территории России. Позже формулировка смягчилась, и ведомство лишь рекомендовало не ездить на соревнования в Россию, а также отказалось от финансирования посещения таких мероприятий.

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