Руководство Ростуризма подписало соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма с Патриаршим советом по культуре.
28 декабря глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что "недавно мы с епископом Тихоном - ответственным Патриаршего совета по культуре - подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России".
По его словам, необходимо понимать важность религиозного туризма «для духовного обогащения наших граждан» и для их «приобщения к традиционным ценностям».
Таким образом, в ближайшее время у туристов появится больший выбор и более благоприятные условия для интересных путешествий по России. Расширятся также возможности туристов из-за рубежа, подчеркнул Сафонов.
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По его словам, "естественно, мы контактируем с представителями крымских властей и научной интеллигенцией по поводу разработки всевозможных программ по стимулированию туризма. Потенциал Крыма намного больше, чем просто пляжный туризм. Там нужно развивать исторический, культурно-познавательный, религиозный и экстремальный туризм. Далеко не все возможности курорта использованы, но для этого еще очень многое надо сделать. Многие хотят поехать в этом году в Краснодарский край и Абхазию. Хотя в Абхазии вообще нет никакой инфраструктуры".
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