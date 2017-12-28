Ростуризм и РПЦ призовут гостей России "ездить и молиться"

Руководство Ростуризма подписало соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма с Патриаршим советом по культуре.

28 декабря глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что "недавно мы с епископом Тихоном - ответственным Патриаршего совета по культуре - подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России".

По его словам, необходимо понимать важность религиозного туризма «для духовного обогащения наших граждан» и для их «приобщения к традиционным ценностям».

Таким образом, в ближайшее время у туристов появится больший выбор и более благоприятные условия для интересных путешествий по России. Расширятся также возможности туристов из-за рубежа, подчеркнул Сафонов.

Где будут отдыхать россияне в предстоящий сезон летних отпусков? За рубежом, на российских курортах или на дачах? Изменились ли в кризис предпочтения российских граждан? Об этом в эфире видеоканала Pravda.Ru рассказывает проректор по научной работе Московского государственного института индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича Александр Бандурин.

По его словам, "естественно, мы контактируем с представителями крымских властей и научной интеллигенцией по поводу разработки всевозможных программ по стимулированию туризма. Потенциал Крыма намного больше, чем просто пляжный туризм. Там нужно развивать исторический, культурно-познавательный, религиозный и экстремальный туризм. Далеко не все возможности курорта использованы, но для этого еще очень многое надо сделать. Многие хотят поехать в этом году в Краснодарский край и Абхазию. Хотя в Абхазии вообще нет никакой инфраструктуры".