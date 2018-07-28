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Черчесов рассказал, зачем на самом деле Россия выступала на ЧМ

Спорт

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин вручил тренерскому штабу и игрокам футбольной национальной сборной государственные награды. Торжественная церемония прошла в Кремле. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов же заявил, что сборная участвовала в чемпионате мира не ради государственных наград и чествования в официальной резиденции главы государства.

Черчесов рассказал, зачем на самом деле Россия выступала на ЧМ. 390165.jpeg
Фото: ru.fifa.com

По словам наставника национальной сборной, российские игроки на домашнем чемпионате мира выступали за свою страну и не думали о государственных наградах.

Черчесов получил из рук президента России Владимира Путин орден Александра Невского. Главный тренер российской футбольной сборной заявил, что отныне понимает значение выражения "нет слов".

Напомним, что сборная России на завершившемся чемпионате мира по футболу дошла до четвертьфинала, что стало лучшим результатом в ее истории. На групповом этапе российский футболисты одержали победы над сборными Садовской Аравии и Египта, а в первом матче на вылет сенсационно обыграли грозную сборную Испании. В четвертьфинале россиян ждала сборной Хорватии, впоследствии завоевавшая серебряные медали мирового первенства. Россия в том матче уступила хорватам в послематчевой серии пенальти.

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