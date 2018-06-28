Болельщики узнали: "В каждом баре во время ЧМ сидит офицер ФСБ"

Житель Екатеринбурга рассказал в "Фейсбуке", что накануне в одном из баров города его досмотрел сотрудник ФСБ из Кемеровской области. "Если вы веселитесь, пьете ром, курите кальян, то знайте, в это время за вами смотрит ФСБшник", — написал Дмитрий Денголц на своей странице.

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Он уточнил, что накануне в час ночи, после матча Мексика — Швеция и прогулки по городу, он зашел в один из городских баров. Одет он был в светлую рубашку и джинсы, с собой имел портфель (Денгольц является сотрудником одной из турфирм Екатеринбурга). Его отозвал в сторону мужчина "в рубашке в клеточку", который попросил его выйти вместе с ним. Когда Денгольц не выразил готовности к сотрудничеству, на выход ему указал уже охранник. В пустом пространстве гардероба "мужчина в клеточку" предъявил ему удостоверение, на котором значилось — УФСБ по Кемеровской области, и попросил предъявить портфель. Не найдя там ничего для себя интересного и даже не посмотрев паспорт Денгольца, сотрудник УФСБ объяснил, что из-за ЧМ-2018 в городе проводятся профилактические работы, а облик Денгольца, по его мнению, не слишком вписывался в формат заведения. Напоследок незнакомец попросил его не обижаться и удалился.

Между тем, сотрудник ФСБ имел право на досмотр Денгольца, поскольку в федеральном законе "О федеральной службе безопасности" говорится, что при наличии достаточных оснований сотрудники службы могут проверять документы граждан и осуществлять их личный досмотр и досмотр их вещей. Возможно, сотруднику ФСБ показалось подозрительным, что Денголц оставил на какое-то время в многолюдном месте портфель без присмотра.

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