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Источник Правда.Ру

В Германии объявили вылет своей сборной с ЧМ "огромной потерей для России"

Спорт

Чемпионат мира по футболу продолжается, но уже без Германии. Как передает Welt, вылет немцев стал для россиян неприятным сюрпризом.

В Германии объявили вылет своей сборной с ЧМ "огромной потерей для России". 388797.jpeg
Фото: ru.fifa.com

Корреспондент телеканала Кристоф Ваннер считает, что для россиян это "огромная потеря", поскольку большинство из них - фанаты "немецкой машины".

По его словам, российские болельщики на Красной площади пояснили, что в игре против Мексики в механизм "немецкой машины" попал песок, но в матче со шведами на последней секунде немцы вновь заиграли как надо. 

"Я получаю смс и сообщения в WhatsApp от моих знакомых и друзей здесь. Они звучат так: "Нет слов". "К сожалению, произошёл сбой в программном обеспечении", - написал один, но без издёвки. "Сенсация", - пишут другие, но в конце ставят грустный смайлик. Поэтому я абсолютно уверен, что для большинства россиян вылет действующего чемпиона мира из турнира - большая потеря", - подытожил журналист. 

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в третьем туре группового этапа, который проходил в Казани, действующие чемпионы мира уступили команде Южной Кореи со счетом 0:2 и, набрав 3 очка, заняли четвертое место в группе F.

Происходящее знаменательно тем, что сборная не смогла преодолеть групповой этап впервые в своей истории. И это при том, что она является четырехкратным чемпионом мира.

В 1/8 финала от этой группы вышли сборные Швеции и Мексики, набравшие по 6 очков. В третьем туре Швеция в Екатеринбурге переиграла Мексику со счетом 3:0.

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Германия проиграла Южной Корее и выбыла из ЧМ

 

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