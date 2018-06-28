В Германии объявили вылет своей сборной с ЧМ "огромной потерей для России"

Чемпионат мира по футболу продолжается, но уже без Германии. Как передает Welt, вылет немцев стал для россиян неприятным сюрпризом.
Корреспондент телеканала Кристоф Ваннер считает, что для россиян это "огромная потеря", поскольку большинство из них - фанаты "немецкой машины".
По его словам, российские болельщики на Красной площади пояснили, что в игре против Мексики в механизм "немецкой машины" попал песок, но в матче со шведами на последней секунде немцы вновь заиграли как надо.
"Я получаю смс и сообщения в WhatsApp от моих знакомых и друзей здесь. Они звучат так: "Нет слов". "К сожалению, произошёл сбой в программном обеспечении", - написал один, но без издёвки. "Сенсация", - пишут другие, но в конце ставят грустный смайлик. Поэтому я абсолютно уверен, что для большинства россиян вылет действующего чемпиона мира из турнира - большая потеря", - подытожил журналист.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что в третьем туре группового этапа, который проходил в Казани, действующие чемпионы мира уступили команде Южной Кореи со счетом 0:2 и, набрав 3 очка, заняли четвертое место в группе F.
Происходящее знаменательно тем, что сборная не смогла преодолеть групповой этап впервые в своей истории. И это при том, что она является четырехкратным чемпионом мира.
В 1/8 финала от этой группы вышли сборные Швеции и Мексики, набравшие по 6 очков. В третьем туре Швеция в Екатеринбурге переиграла Мексику со счетом 3:0.
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