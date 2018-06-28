Visa раскрыла гостей-транжир на ЧМ-2018

Наиболее расточительными иностранными гостями оказались болельщики из США и Китая, показывают данные Visa.

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Сообщается, что больше всего иностранцы тратили в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. По данным компании, поступившим в редакцию РБК, в первые дни чемпионата мира по футболу в России иностранные гости потратили в Москве по картам Visa 1,7 млрд руб.

Среди других городов, где иностранцы потратили больше всего, названы Санкт-Петербург (506 млн руб.), Сочи (104 млн руб.), Казань (71 млн руб.) и Екатеринбург (48 млн руб.). Visa анализировала данные с 14 по 18 июня.Самыми расточительными иностранными гостями оказались туристы из США, на втором месте - Китай, на третьем - Мексика.

Отмечается, что максимальный размер среднего чека по иностранным картам Visa был зафиксирован в категории "товары категории люкс" - 23 тыс. руб., за ней следует категория "гостиничные услуги" - 15 тыс. руб.

При этом лидером по объемам транзакций среди стадионов ожидаемо оказалась арена "Лужники", где зрители потратили 139 млн руб., из которых чуть больше половины - 71 млн руб. - потратили иностранцы, а 68 млн руб. - россияне. Меньше всего потратили болельщики на стадионе в Калининграде (16,5 млн руб.).

Стоит добавить, что доля бесконтактных платежей на всех стадионах составила 54%. Причем владельцы российских карт Visa чаще иностранцев предпочитали такой способ оплаты - 66% против 34% соответственно.

Чаще всего на стадионах болельщики приобретали еду и напитки, на втором месте - сувениры, пишет издание.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что долгожданный старт чемпионата мира предвещает не только эмоции от большого футбола и много иностранных гостей, но и путешествия. И если вы тоже собираетесь отправиться в один из городов - хозяев мундиаля, самое время узнать, что там непременно стоит попробовать.

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