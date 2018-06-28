Россияне честно рассказали, что думают о сборной

Социологи ВЦИОМ провели всероссийский опрос общественного мнения и выяснили, насколько внимательно россияне следят за ходом мундиаля.

fifa.com

Исследование показало, что за играми сборной России следит чуть больше половины опрошенных, а регулярно смотрят все матчи лишь 27% респондентов.

Большинство россиян считают, что самые высокие шансы на победу имеют сборная Испании и Аргентины.

Что характерно, многие предполагают, что наша сборная не сможет пройти дальше 1/8 финала. 1 июля наша команда сыграет со сборной Испании, которая заняла первое место в своей группе.

Интересно, что одновременно и главным открытием, и главным разочарованием для россиян стала наша сборная. Не исключено, что в случае поражения от испанцев, на сборную снова обрушится шквал критики в СМИ и социальных сетях.

Поддержать сборную России можно очень экстравагантным способом, пишет Правда.Ру. Например, поучаствовать во флешмобе "Усы надежды", запущенном шоуменом Иваном Ургантом. Суть его состоит в том, что все, кто верит в сборную России и хочет пожелать ей удачи, отращивает усы. Флешмоб связан с внешним видом главного тренера сборной России Станислава Черчесова: наставник российских футболистов носит пышные усы.

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