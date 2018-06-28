Немецкие СМИ "приговорили и похоронили" свою сборную

После вылета сборной Германии в групповом раунде чемпионата мира вся страна погрузись в депрессию.
Пресса пытается анализировать причины невероятного поражения команды. По мнению SkySports, свою роль сыграло старение игроков. Проклятие чемпионов действует так: тренер начинает полагаться на "проверенных бойцов", считает издание и напоминает, что и Марчелло Липпи в 2010-м, и Висенте дель Боске в 2014-м после завоевания чемпионства через четыре года делали ставку на старую гвардию.
Именно так Италия и Испания повылетали через три матча. По сути, Лёв попытался обновить состав, но никто из новичков не попал в сборную на чемпионат.
На победу были нацелены только Кроос и Боатенг, считает Анно Хекер из Frankfurter Allgemeine. Также отмечается, что президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель, который перед ЧМ-2018 продлил контракт с Лёвом до 2022 года, чрезмерно понадеялся на Лёва.
61% читателей газеты в Интернете высказались за необходимость изменений и отставку Лёва, 29% - против.
Нельзя было недооценивать эффект от скандала с участием Озила, Гюндогана и руководителя Турции Реджепа Эрдогана. В мае они встретились и политику была вручена футболка с надписью: "С наилучшими пожеланиями, мой президент". Bild писал о скандале Месута с болельщиками. И это - после всего. что он выиграл для них.
Sport.de при этом предрекает проблемы местной федерации, так как немецкий футбольный союз должен был достичь полуфинала чемпионата мира, чтобы получить прибыль. Из-за раннего вылета DFB следует ожидать убытка в размере примерно 1,7 миллиона евро. Выручка составит 9,1 миллиона, расходы - 10,8.
В 1/8 финала от этой группы вышли сборные Швеции и Мексики, набравшие по 6 очков. В третьем туре Швеция в Екатеринбурге переиграла Мексику со счетом 3:0.
Ранее на ЧМ-2018 сборная Германии потерпела поражение от Мексики (0:2) и одержала победу над Швецией (2:1), вырвав ее в компенсированное ко второму тайму время.
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