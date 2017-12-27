ФИФА не нашла данных о допинге в российском футболе. Поиски продолжаются...

Международная федерация футбола (ФИФА) не имеет данных, которые свидетельствовали бы о нарушении антидопинговых правил в чемпионате России в 2012–2015 годах. Во всяком случае, пока такой информации не нашли.

"В письме от ФИФА сообщается о том, что на сегодняшний день у организации нет убедительных данных о возможных нарушениях антидопинговых правил в указанный период времени", — говорится в сообщении Российского футбольного союза.

В РФС создана специальная комиссия, которая занимается расследованием возможных нарушений в указанное время.

"Необходимо подчеркнуть, что запрашиваемая ФИФА информация о конкретных пробах не ставит под сомнение их чистоту, а носит уточняющий характер", — говорится также в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в скором времени комиссия опросит "всех лиц, ответственных за медицинское обеспечение в соответствующих клубах".

Ранее появилась информация, что Всемирное антидопинговое агентство передало ФИФА список российских футболистов, которые якобы подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Как и в других случаях, информация основана на данных, полученных от Григория Родченкова. Якобы в списке более трех десятков российских футболистов, в том числе и тех, кто принимал участие в чемпионате мира по футболу в 2014 году. Некоторые из них играют за сборную и по сию пору.

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