Прокуратура пообещала Роналду неизбежный тюремный срок

Два года тюрьмы и штраф 3,2 миллиона евро — такое наказание ждет футболиста Криштиану Роналду за неуплату налогов. Об этом сообщает Рейтер, ссылаясь на испанскую прокуратуру.
Стоит сразу пояснить: нападающий "Ювентуса" тюрьмы избежит, по законодательству Испании реальный срок переведется в испытательный.
Однако с финансовой стороной все обстоит серьезнее. Роналду придется возместить ущерб налоговой — 5,7 миллионов. Кроме того, еще 1 миллион уйдет на проценты, плюс 250 евро за каждый день просрочки выплаты. В итоге спортсмену придется отдать около 19 миллионов евро.
Отметим, что год назад на суде Роналду заявил: он не пытался избежать уплаты налогов и ничего не скрывал от Испании.
Читайте также:
Роналду все-таки решил выплатить €14,8 миллиона налогов
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
ЦБ решил не пускать россиян и бизнес в валюту, чтобы не отказались от рубля и перед ограничениями долларовой ликвидности. Грядут санкции или запрет доллара?
Украинские власти разработали план по возвращению Крыма. Причем не в отдаленной перспективе, а к декабрю 2019 года. То есть осталось менее полутора лет.
Госдума приняла закон о повышении НДС. Впереди снос дач, взлет цен на бензин, товары и продукты, контроль переводов, работа до смерти и даже запрет доллара?
Госдеп США обнародовал декларацию о непризнании Крыма российским и клянется сделать ее "вечной", как декларацию Уэллеса в 1940-м. Что это означает для России?