Прокуратура пообещала Роналду неизбежный тюремный срок

Два года тюрьмы и штраф 3,2 миллиона евро — такое наказание ждет футболиста Криштиану Роналду за неуплату налогов. Об этом сообщает Рейтер, ссылаясь на испанскую прокуратуру.



Криштиану Роналду: золотой мальчик футбола

Стоит сразу пояснить: нападающий "Ювентуса" тюрьмы избежит, по законодательству Испании реальный срок переведется в испытательный.

Однако с финансовой стороной все обстоит серьезнее. Роналду придется возместить ущерб налоговой — 5,7 миллионов. Кроме того, еще 1 миллион уйдет на проценты, плюс 250 евро за каждый день просрочки выплаты. В итоге спортсмену придется отдать около 19 миллионов евро.

Отметим, что год назад на суде Роналду заявил: он не пытался избежать уплаты налогов и ничего не скрывал от Испании.

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