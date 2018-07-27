Врач сборной Германии заподозрил русских в подделке допинг-тестов немцев

Швейцарское издание "Tages-Anzeiger" сообщило сенсационную новость. Оказывается, перед чемпионатом мира по футболу в России врач немецкой национальной сборной всерьез опасался, что допинг-тесты немецких спортсменов сфальсифицируют.

Фото: Fotodom.ru

Тим Мейер, врач сборной Германии по футболу, заявил об этом в интервью немецкому радио. По его словам, весь мир знает о том, что россияне были заподозрены в применении допинга перед олимпиадой в Пхенчхане. Многие обвинения в адрес российских спортсменов поступали именно из Германии, и, судя по всему, Тим Мейер опасался российской мести.

Авторы статьи в "Tages-Anzeiger" придерживаются мнения, что опасения Мейер не были беспочвенными. Так, по словам журналистов, система допинга в российском спорте, не так давно раскрывшаяся, была организована со скрупулезностью, свойственной спецслужбам. Согласно авторам статьи, если бы россияне хотели сфальсифицировать допинг-пробы немецких спортсменов, им бы легко это удалось.

Напомним, что на минувшем в России чемпионате мира сборная Германии по футболу выступила очень блекло. Золотые призеры прошлого чемпионата мира, в этом году немцы не смогли выйти в плей-офф. С подобным немецкая национальная сборная последний раз сталкивалась аж 80 лет назад.

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