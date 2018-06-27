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Источник Правда.Ру

Германия проиграла Южной Корее и выбыла из ЧМ

Спорт

Сборная Германии не смогла пробиться в плей-офф проходящего в России чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает "Интерфакс".

Германия проиграла Южной Корее и выбыла из ЧМ. 388760.jpeg
Фото: fifa.com

В третьем туре группового этапа, который проходил в Казани, действующие чемпионы мира уступили команде Южной Кореи со счетом 0:2 и, набрав 3 очка, заняли четвертое место в группе F.

Происходящее знаменательно тем, что сборная не смогла преодолеть групповой этап впервые в своей истории. И это при том, что она является четырехкратным чемпионом мира.

В 1/8 финала от этой группы вышли сборные Швеции и Мексики, набравшие по 6 очков. В третьем туре Швеция в Екатеринбурге переиграла Мексику со счетом 3:0.

Ранее на ЧМ-2018 сборная Германии потерпела поражение от Мексики (0:2) и одержала победу над Швецией (2:1), вырвав ее в компенсированное ко второму тайму время.

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", президент России Владимир Путин рассказал, что обязательно посмотрит матч между сборными России и Испании на чемпионате мира по футболу. При этом он не уточнил, будет ли это делать непосредственно на стадионе: "Я точно буду смотреть, буду болеть. Но приду ли на стадион или нет, пока еще не знаю".

Между тем, в свете того, что что чемпионат мира по футболу в России проходит весьма благополучно с организационной точки зрения — отсутствуют беспорядки, конфликты, драки и прочая сумятица — советник по национальной безопасности США Джон Болтон в ходе переговоров с главой Российской Федерации заявил, что заинтересован тем, как именно России удалось столь успешно организовать такое масштабное событие. И данный вопрос не был праздным любопытством, дело в том, для США такая информация сейчас особенно важна — недавно стало известно, что именно эта страна примет мундиаль в 2026 году.

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Темы Казань Россия Германия Южная Корея чемпионат мира по футболу
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