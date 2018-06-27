Кадыров ответил на обвинения в провале сборной Египта

Рамзан Кадыров ответил на обвинение египетских властей в том, что сборная плохо сыграла на ЧМ-2018 из-за негодного размещения. Спортсмены жили в Чеченской республике и остались довольны базой в Грозном, подчеркнул глава региона.

Фото: Fotodom.ru

Он также заявил, что Чечня достойно приняла сборную, и отметил, никаких нареканий от спортсменов не было.

Стоит пояснить, что египетский парламент заявил, базирование в республике было ошибкой: спортсменов окружила актеры и бизнесмены. Особенно депутатам не понравилось, что форвард Мохамед Салах удостоился звания почетного гражданина республики.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Рамзан Кадыров приветствовал лично египетскую команду, когда она прибыла на российскую землю. Город подготовили к встрече гостей: вдоль дороги были плакаты со словами приветствий. Спортсмены жили в одной из лучших гостиниц региона.

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