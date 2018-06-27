Как ревнивая жена отпускала "картонного" мексиканца на ЧМ

На чемпионат мира по футболу в Россию приехали сотни тысяч болельщиков со всего мира. Кто-то семьями, кто-то веселой компанией друзей. Да вот только не всех, как бы это банально не звучало, на футбол отпустила жена. Так, последние несколько месяцев почти все мировые средства массовой информации писали о "картонном" мексиканском болельщике.
Дело тут вот в чем. Компания друзей из Мексики очень долго планировала поездку на футбольный мундиаль. Но когда подошло время паковать вещички, выяснилось, что одного из них жена не согласилась отпускать в Россию. Несчастного, кстати, зовут Хавьер. И пришлось друзьям лететь без него. Правда, смеха ради, они сделали его картонную копию в полный рост и везде таскали ее с собой. На стадионе, в баре, в гостинице и даже в общественном туалете.
Забавно, что на картонной копии их мексиканского товарища было написано "Моя жена меня не отпустила".
Но вот случилось чудо — прямо по ходу чемпионата жена все-таки приняла решение дать вольную Хавьеру, и он мигом отправился на мировой праздник футбола. Мексиканский болельщик отметил, что они с женой были в восторге от шутки его друзей, и именно это помогло его супруге смилостивиться и отпустить его в Россию. По словам Хавьера, жена очень сильно смеялась, когда узнала, что ее муж теперь знаменитость.
Теперь компания мексиканских друзей снова в сборе, в полном составе. Отметим, что по России мексиканцы путешествуют на микроавтобусе.
26 июня Хавьер и его друзья прибыли в Екатеринбург, где 27 июня на футбольном поле встретятся сборные Мексики и Швеции.
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