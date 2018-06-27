Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Как ревнивая жена отпускала "картонного" мексиканца на ЧМ

Спорт

На чемпионат мира по футболу в Россию приехали сотни тысяч болельщиков со всего мира. Кто-то семьями, кто-то веселой компанией друзей. Да вот только не всех, как бы это банально не звучало, на футбол отпустила жена. Так, последние несколько месяцев почти все мировые средства массовой информации писали о "картонном" мексиканском болельщике.

Как ревнивая жена отпускала
Фото: facebook.com/Ingue Su Matrushka

Дело тут вот в чем. Компания друзей из Мексики очень долго планировала поездку на футбольный мундиаль. Но когда подошло время паковать вещички, выяснилось, что одного из них жена не согласилась отпускать в Россию. Несчастного, кстати, зовут Хавьер. И пришлось друзьям лететь без него. Правда, смеха ради, они сделали его картонную копию в полный рост и везде таскали ее с собой. На стадионе, в баре, в гостинице и даже в общественном туалете.

Забавно, что на картонной копии их мексиканского товарища было написано "Моя жена меня не отпустила".

Но вот случилось чудо — прямо по ходу чемпионата жена все-таки приняла решение дать вольную Хавьеру, и он мигом отправился на мировой праздник футбола. Мексиканский болельщик отметил, что они с женой были в восторге от шутки его друзей, и именно это помогло его супруге смилостивиться и отпустить его в Россию. По словам Хавьера, жена очень сильно смеялась, когда узнала, что ее муж теперь знаменитость.

Теперь компания мексиканских друзей снова в сборе, в полном составе. Отметим, что по России мексиканцы путешествуют на микроавтобусе.

26 июня Хавьер и его друзья прибыли в Екатеринбург, где 27 июня на футбольном поле встретятся сборные Мексики и Швеции.

Читайте также:

ИноСМИ и болельщики: "Нам врали о нищей и злой…"

Власть признала: до пенсии доживут далеко не все Власть признала: до пенсии доживут далеко не все

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"У США не получится отнять у России чемпионат мира по футболу"
Темы ЧМ-2018 футбол Швеция Россия Мексика картонный болельщик чемпионат мира по футболу
Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
Что нужно знать инвестору о проекте Tkeycoin DAO
Точка зрения
России указали на место "агрессора" в Молдавии. Ну и что?
Вся правда о недвижимости
Всем ли URBAN?
Читательский топ
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли
Назван месяц, в котором чаще всего рождаются гении
Морпехи США потеряли первый F-35
Новости Все >
Валежник, ягоды, грибы: как россиянам разбогатеть в 2018
"Эффективная губерния": нижегородские школьники перешли на ноутбуки
Медики сумели открыть "эликсир долгой молодости"
AgoraVox: США распадутся по сценарию СССР
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Минфин снова успокаивает россиян копеечными зарплатами
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Силовые структуры
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма

Морская авиация Черноморского флота разгромила условный отряд врага.

Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Наука и техника
Сибирский исследователь нашел НЛО-убийцу Земли
Интересные Новости
Назван месяц, в котором чаще всего рождаются гении
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией

Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.

Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Общество
Минздрав придумал позорное объяснение пенсионной реформы
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом

Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.

Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль
Политика
Анатолий Вассерман: правительство надо поставить на контроль
Наука и техника
Американские СМИ: российский истребитель Су-34 лучший в мире
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Любовь Степушова Молдавия победила Приднестровье. Что дальше? Любовь Степушова Игорь Буккер Динозавры вымерли незацелованными Игорь Буккер Дарья Касьянова Как спастись от ЧМ-2018  Дарья Касьянова
Комментарии
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Янукович назвал настоящую причину побега в Россию
AgoraVox: США распадутся по сценарию СССР
Как США ударят по "Северному потоку-2"
Власть признала: до пенсии доживут далеко не все
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
Боксер забил трех "быков" в Бутово, защищая свою девушку. Видео.
Россия готовится "забрать себе" еще один полуостров
Как США ударят по "Северному потоку-2"
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Спасет ли Путин россиян от смерти до пенсии?
А судьи кто? Эксперт комментирует создание на Украине Высшего антикоррупционного суда
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
А судьи кто? Эксперт комментирует создание на Украине Высшего антикоррупционного суда
Шейнин матом объяснил мат в эфире Первого канала
Дания отказалась самостоятельно решить, что делать с "Северным потоком - 2"
Как США ударят по "Северному потоку-2"
Мир
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда

Европейские СМИ возвращаются к теме Крымского моста регулярно. Эта тема не сходит со страниц многих изданий, анализирующих ситуацию снова и снова.

Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
США и Канада
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
США и Канада
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Украина
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Ближний Восток
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Украина
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Победа Эрдогана превращает его в диктатора
Ближний Восток
Победа Эрдогана превращает его в диктатора
Почему Путин может в США и не может в Никарагуа?
Южная Америка
Почему Путин может в США и не может в Никарагуа?
Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий
США и Канада
Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался