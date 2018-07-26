После выкриков "Слава Украине!" хорватский футболист перейдет в "Ливерпуль"

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида, после победы в четвертьфинальном матче над сборной России записавший видеоролик с выкриками "Слава Украине!", перейдет в легендарный английский футбольный клуб "Ливерпуль".
Долгое время Домагой Вида выступал на родине за "Единство Дони-Михоляц" и "Осиек". Позже защитник перебрался в Германию, потом вернулся обратно в Хорватию, а уже затем — в киевское "Динамо". В столице Украины Вида задержался надолго. В "Динамо" он провел пять лет своей карьеры. Именно в это время и случились все последние злоключения с Украиной — государственный переворот, Крымский кризис, война на Донбассе. Видимо, для Виды все это не прошло незамеченным — знал же он, что именно нужно кричать в камеру после победы над российскими футболистами.
Стоит отдать Виде должное — после он принес извинения. Форвард российской национальной сборной Артем Дзюба же признался, что, когда он и его партнеры по команде узнали о выходке хорвата, то очень разозлились.
Известно, что "Ливерпуль" уже согласовал все детали контракта с эксцентричным хорватским защитником. Соглашение рассчитано на два года. За Виду "Ливерпуль" выплатит 25 млн евро.
Напомним, что на прошедшем чемпионате мира-2018 сборная Хорватии завоевала серебряные медали, буквально прыгнув выше головы. В финальном матче хорваты уступили французам со счетом 4:2.
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