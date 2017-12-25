Бывший министр спорта и нынешний вице-премьер Виталий Мутко оставляет должность президента Российского футбольного союза, но только на время. Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС на шесть месяцев, сообщает ТАСС.
Исполняющим обязанности президента на этот срок стал генеральный директор организации Александр Алаев.
Мутко был избран президентом РФС в сентябре 2015 года сроком на один год, а затем переизбран в 2016 году на четыре года. Алаев с 2013 года занимает пост генерального директора РФС.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что вице-премьер Виталий Мутко покинет одну из занимаемых им должностей. Речь идет о Российском футбольном союзе, должность президента которого занимал Мутко.
Источники связывают отставку Мутко с "давлением" со стороны Международной футбольной федерации (FIFA) "в связи с допинговым кризисом".
Напомним, Виталий Мутко оказался в числе тех чиновников, к которым Международный олимпийский комитет (МОК) в начале декабря применил санкции — ему пожизненно запретили посещать Олимпийские игры. Спустя неделю стало известно, что WADA передала FIFA список российских футболистов, чьи пробы оказались под подозрением.
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