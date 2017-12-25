Мутко покинул Российский футбольный союз

Бывший министр спорта и нынешний вице-премьер Виталий Мутко оставляет должность президента Российского футбольного союза, но только на время. Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС на шесть месяцев, сообщает ТАСС.

Фото: government.ru

Исполняющим обязанности президента на этот срок стал генеральный директор организации Александр Алаев.

Мутко был избран президентом РФС в сентябре 2015 года сроком на один год, а затем переизбран в 2016 году на четыре года. Алаев с 2013 года занимает пост генерального директора РФС.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что вице-премьер Виталий Мутко покинет одну из занимаемых им должностей. Речь идет о Российском футбольном союзе, должность президента которого занимал Мутко.

Источники связывают отставку Мутко с "давлением" со стороны Международной футбольной федерации (FIFA) "в связи с допинговым кризисом".

Напомним, Виталий Мутко оказался в числе тех чиновников, к которым Международный олимпийский комитет (МОК) в начале декабря применил санкции — ему пожизненно запретили посещать Олимпийские игры. Спустя неделю стало известно, что WADA передала FIFA список российских футболистов, чьи пробы оказались под подозрением.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!