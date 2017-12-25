Катарские шахматисты бойкотируют ЧМ из-за запрета на флаг

Катарские шахматисты Мохаммед Аль-Модиахи и Чжу Чэнь отказались от участия в чемпионате мира по рапиду и блицу из-за предложения выступать на турнире без флага. Турнир пройдет в Саудовской Аравии, его организаторы заявили, что не будут поднимать флаг Катара ни на одной церемонии и не будут использовать его во время турнира, сообщает Gulf Times.

"Что еще можно сказать, кроме того, что это очевидный случай смешения спорта и политики", — сказал Аль-Модиахи, который был признан лучшим арабским шахматистом в истории. "Мы не едем, потому что гордость и престиж Катара превыше всего", — заключил шахматист.

Аль-Модиахи, который также занимает пост генерального секретаря Катарской шахматной федерации, сообщил, что организация рассматривает возможность подать в суд против ФИДЕ.

Накануне было объявлено, что в турнире не смогут сыграть также израильские шахматисты. Саудовская Аравия отказала им в выдаче виз. Саудовская Аравия не признает Израиль и, соответственно, у нее нет дипломатических отношений с этой страной. Израильские спортсмены должны были приехать в Саудовскую Аравию впервые и, соответственно, впервые получили отказ в визе.

Также не получили визы и иранские шахматисты. Они не смогут выступить на турнире в Саудовской Аравии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что с жалобой в ВТО по поводу торговой блокады, устроенной четырьмя арабскими странами обратился Катар. Власти Катара считают, что блокада нарушает правила торговли товарами и услугами, а также право на интеллектуальную собственность.

Катар "запросил консультации" с Саудовской Аравией, Бахрейном и ОАЭ, требуя в течение 60 дней урегулировать ситуацию или решать вопрос в рамках разбирательства в ВТО и иметь дело с торговыми санкциями. Помимо этого Доха намерена обсудить вопрос о блокаде на встрече с Международной организацией гражданской авиации в понедельник.

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