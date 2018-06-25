Корреспондента Sky News шокировало дружелюбие русских фанатов

Корреспондент британского телеканала Sky News, прибывший в Россию, чтобы освещать чемпионат мира по футболу, признался, что увиденное им за время пребывания на ЧМ в нашей стране абсолютно не соответствует образу-страшилке, которым британские СМИ пугали английских болельщиков. По словам Энда Брэди, в России он почувствовал себя безопаснее, чем в Лондоне.

Фото: twitter.com/@SkyEnda

Журналист рассказал, что в Британии болельщики два года слышали "из всех утюгов", что российские ультрас и хулиганы находятся в ожидании встречи с англичанами, чтобы свести счеты после стычек на Евро-2016 во Франции.

Он описал инцидент, произошедший с его съемочной группой в Нижнем Новгороде, который разрешился совсем не так, как можно было бы предположить, исходя из того, к чему их готовили национальные СМИ.

За несколько секунд до выхода в прямой эфир с площади Ленина в Нижнем Новгороде двое пьяных молодых мужчин подошли и встали неподалеку от журналистов, однако не стали нападать на съемочную группу, а всего лишь улыбнулись, показали большой палец вверх и ушли.

По словам Брэди, на любой улице в Великобритании аналогичная встреча с пьяными фанатами могла закончиться гораздо печальнее.

"Хотите правду? Здесь я чувствую себя в большей безопасности, нежели в Лондоне", — признался журналист. Он добавил, что на российских улицах в городах, где проходят матчи ЧМ, достаточно полиции и фанаты находятся под плотным наблюдением. Брэди сделал предположение, что, возможно, российские власти провели с футбольными хулиганами "профилактическую" работу еще до начала чемпионата.

Единственный случай "отвратительного поведения", который ему довелось наблюдать, был связан с тремя… английскими болельщиками, которые исполняли антисемитские песни и вскидывали руки в нацистском приветствии в Волгограде.

"За пределами Великобритании есть прекрасный мир, если вы позволите принять его. И россияне это определенно сделали", — написал журналист в своей статье, адресованной соотечественникам.

Читайте также:

Японская принцесса отметила прекрасную организацию ЧМ в России

Аргентинцев впечатлила тренировочная база к ЧМ-2018

ИноСМИ и болельщики: "Нам врали о нищей и злой России"