Москвичам запретят выпивать из-за ЧМ-2018

В Москве на время проведения чемпионата мира по футболу ограничат продажу и потребление алкоголя. На отдельных территориях на алкоголь будет введен запрет, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Фото: fifa.com

Запрет будет действовать как в дни проведения матчей, так и в дни перед ними, и распространяться не только на алкоголь, но и на любые напитки в стеклянной таре. Мэрия уже определила границы территорий, на которых будет запрещено продавать и употреблять алкоголь, это будет касаться и заведений общественного питания.

Также в Москве разработан план по оказанию помощи нетрезвым болельщикам. В частности, готовится список медицинских учреждений, где нетрезвым болельщикам окажут медицинскую помощь.

Во время ЧМ-2018 вокруг стадионов, тренировочных баз, фан-зон и других ключевых объектов чемпионата будет введен особый режим безопасности. Вокруг стадионов будет ограничено движение транспорта. Буду усилены меры безопасности на общественном транспорте, вокзалах и в аэропортах.

"Тотальных проверок документов не будет. Но паспорт лучше носить с собой", — сказал мэр Москвы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на заключение контрактов на обеспечение бесплатного доступа в Интернет к ЧМ-2018 мэрия российской столицы планирует потратить почти 830 миллионов рублей. Такие данные можно найти на сайте госзакупок.

Власти Москвы уже провели конкурс на создание сети бесплатного Wi-Fi на столичных улицах, в парках, вузах и музеях.

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