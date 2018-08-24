Серена Уильямс вынудила Roland Garros ужесточить дресс-код

Теннисистов заставят серьезнее относиться к своему внешнему виду. Таковы планы Roland Garros. К этому решению их подтолкнула американка Серена Уильямс, она вышла на корт в костюме кошки из Ваканды.

Порой производители формы забывают о чувстве меры, считает глава французской федерации Бернар Гьюдичелли, его слова транслирует Евроспорт. Ru. По этой причине производители будут обязаны согласовывать свои творения с федерацией. Так, форма Уильямс больше не будет приниматься. Гьюдичелли подчеркнул, что спортсмены должны уважать игру и соревнования.

Стоит отметить, что это не первый скандал, связанный с теннисисткой. Как ранее рассказывала "Правда.Ру" Серена Уильямс заявила, что слова президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева о ней и ее сестре являются сексистскими и расистскими. Чиновник, комментируя физические данные спортсменок в юмористической передаче Первого канала "Вечерний Ургант", назвал их братьями Уильямс. "Для человека, имеющего такие полномочия, это на самом деле неприемлемо", — отметила тогда Уильямс.

Источник фото: скриншот youtube.com

Читайте также:

Легендарная теннисистка Мартина Навратилова на US Open сделала предложение "Мисс СССР"