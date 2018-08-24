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В Саратове стартует баха "Великая степь – Волга"

Спорт

Уже сегодня 24 августа в Саратовской области второй раз стартует баха "Великая степь — Волга". В регион приехали 40 экипажей из 21 города России и стран СНГ. Участников соревнований ждет три гоночных дня, четыре спецучастка и около 700 километров по территории Саратовского, Калининского, Самойловского, Лысогорского, Красноармейского, Новобурасского, Татищевского районов Саратовской области. Гонка пройдет с 24 по 26 августа в статусах 4 этапа чемпионата России по ралли-рейдам, 2 этапа кубка России по кросс-кантри ралли, 3 этапа Кубка МФР, Открытого чемпионата Саратовской области "Холмы России".

Состав участников не может не радовать. В Абсолютном зачете чемпионата России и "Холмов России" выступит мастер спорта международного класса Владимир Васильев, который недавно принимал участие в этапе Кубка мира в Венгрии. Конкуренцию ему составит претендующий на третье место после "Шелкового пути" Андрей Рудской из команды "Супротек Рейсинг", а также его сокомандник Борис Гадасин, который после экватора сезона на пятой строчке протокола. За место в "абсолюте" поборется также Андрей Сушенцов из московской команды "S&A Racing".

Класс серийных машин Т2 на сей раз собрал всего 4 экипажа. Лидирующему на данный момент по итогам трех этапов Богдану Вавренюку нельзя допускать ошибок, потому как на данный момент разрыв с его ближайшим соперником Леонидом Петровым составляет всего 20 очков. Ближайшие два этапа будут решающими для этих двух экипажей. Помимо них за победу будут бороться москвич Александр Пономаренко и волгоградец Михаил Алтухов. Оба спортсмена выступят на автомобилях УАЗ.

Традиционно большое количество экипажей в чемпионате России заявлено в зачете Рейд-спорт. Главная интрига этого этапа: какое распределение мест будет между Нивой Дмитрия Воронова из "Супротек Рейсинг", автомобилем ГАЗель Next Евгения Суховенко из команды "Газ Рейд Спорт" и Toyota LC80 под управлением Максима Кирпилева из АСК "Вираж" по итогу гонки. Все три экипажа претендуют на призовые места и не готовы упускать свою победу. Помимо этого, команда "Газ Рейд Спорт" выставила еще три экипажа, два из которых выступают под флагами российско-китайского отделения команды BFCEC Sport на ГАЗ Соболь 4×4 с двигателями Cummins. Состав одного экипажа "красных драконов" в этот раз изменен: Игнатов Алексей выступает с новым для себя штурманом Дмитрием Чумаком. Ульяновцы Дамир Тазюков и Александр Кузнецов на Toyota LC80 замыкают список заявившихся в зачете экипажей.

В классе багги все без изменений. Мария Опарина снова сразиться с основными своими конкурентами Игорем Хмельницким, Азатом Миннихановым, Дмитрием Пономаренко и Сергеем Калининым, а удастся ли ей также легко одержать победу, как она это делала на последних двух этапах, узнаем совсем скоро.

Многие участники чемпионата России заявлены и в "Холмы России" и могут одержать двойную победу. Гонка впервые в таком статусе проводится на Саратовской земле и является заключительным этапом Открытого чемпионата Саратовской и Ульяновской областей. Здесь зачеты спортивных прототипов Т1и мотовездеходов Т3 оказались самыми малочисленными и собрали 2 и 1 количество участников соответственно, тогда как в зачете Рейд-Спорт заявилось, как и в чемпионате России 7 экипажей. Приедут покорять Саратовские дороги и их моноприводные собратья из Ульяновска и Тольятти, "восьмерки" и "девятки" хоть и не столь многочисленны, но вполне готовы биться за призы. Среди отечественных автомобилей национального зачета заявлено четыре экипажа, три из которых поедут на автомобилях Ульяновского Автозавода.

Впервые в этом сезоне среди участников кросс-кантри ралли в Кубке России поедут спортсмены команды Troyka Team Артем Никишкин и Дмитрий Агошков. Они составят серьезную конкуренцию лидирующим в дисциплине Ивану Ли и Андрею Горожанкину. Помимо них на своем тяжелом и мощном "гусе" BMW F800GS в зачете примет участие Василий Битный, а Иван Лукьянов специально для участия в соревновании приехал из Казахстанского города Актау.

Прямо с утра пилоты проходят административные проверки и технические инспекции, а потом на Театральной площади г. Саратова губернатор области Валерий Васильевич Радаев даст старт соревнованиям, и участники в 14 часов проедут по подиуму и поприветствуют жителей и гостей города. Сразу после торжественного открытия спортсмены отправятся на восьмикилометровый тестовый спецучасток, именуемый "пролог", проложенный в Саратовском районе недалеко от памятника автоводителям второй мировой войны. Старт этого спецучастка в 16:00.

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Темы гонки Саратов автогонки автомобили
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