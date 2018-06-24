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Ленинград и Слепаков выпустили песню о победах сборной России на ЧМ

Спорт

Семен Слепаков и группа Ленинград слились в творческом порыве и записали композицию "Чемпионы". Она посвящена победам российской футбольной сборной.

Ленинград и Слепаков выпустили песню о победах сборной России на ЧМ. 388571.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Текст песни — юмористическое рассуждение о метаморфозах, произошедших в обществе: после двух победных игр команда стала героем, народ ей "поклоны бьет". Также отмечается и то, как теперь относятся к критике в адрес команды: готовы "разорвать рот" сказавшему недоброе слово об игроках.

Стоит, однако, передать и финальные рассуждения. По мнению музыкантов, чтобы любовь прошла, достаточно лишь одного проигрыша. Тогда отношение вновь станет таким, каким было до первой победы.

Напомним, что российская команда выиграла оба матча группового этапа. Сборной предстоит еще один — завтра футболисты встретятся с командой из Уругвая.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о шуточном видео, что записал Слепаков. Комедиант предположил, что если место тренера занял бы даже Рамзан Кадыров, то это не помогло бы сборной выиграть. Видео тогда прокомментировал глава республики, сказав, что всегда будет поддерживать РФ.

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Извинится ли Слепаков перед Кадыровым за сборную России?

 

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Темы песня футбол Слепаков Ленинград группа Ленинград сборная России по футболу
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