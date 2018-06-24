Российский арбитр Карасев назначен на матч Австралия - Перу

Бригаду российского арбитра Сергея Карасева назначили на матч меж сборными Австралии и Перу. Это первая игра, которую будут судить россияне. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ФИФА
Стоит отметить, что команда Карасева единственная, которую допустили до обслуживания ЧМ в России. Помогать арбитру будут Тихон Калугин, а также Антон Аверьянов.
Игра меж Австралией и Перу пройдет во вторник, 26 июня, на стадионе города Сочи.
Ранее Карасева назначали лишь резервным арбитром: на встречи Португалия — Марокко (игра прошла в Москве) и Марокко — Ирана (игра прошла в Санкт-Петербурге).
Читайте также:
Судью из России удалили с Евро-2016
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Инициатором диалога, по информации пресс-службы Кремля, стал Киев.
Россия засомневалась во власти - после выходок правительства Медведева и чиновников Кремля высокий и ранее непоколебимый Путина снижается. Он уже стал похож на рейтинг Горбачева...
Эксперт Владимир Расхожев поделился своим пониманием произошедшего. По его мнению, объект не является метеоритом, так как у него была слишком маленькая скорость — не более нескольких километров в секунду. Тогда как метеориты летят так быстро, что "не успевают даже нагреться до столкновения с землей".
В авторской программе "Необычная неделя" главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин поделился своим мнением о самом скандально-веселом саммите G7 и о любви Трампа потроллить своих партнеров.