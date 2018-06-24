Российский арбитр Карасев назначен на матч Австралия - Перу

Бригаду российского арбитра Сергея Карасева назначили на матч меж сборными Австралии и Перу. Это первая игра, которую будут судить россияне. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ФИФА

Стоит отметить, что команда Карасева единственная, которую допустили до обслуживания ЧМ в России. Помогать арбитру будут Тихон Калугин, а также Антон Аверьянов.

Игра меж Австралией и Перу пройдет во вторник, 26 июня, на стадионе города Сочи.

Ранее Карасева назначали лишь резервным арбитром: на встречи Португалия — Марокко (игра прошла в Москве) и Марокко — Ирана (игра прошла в Санкт-Петербурге).

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