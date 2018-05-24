Руководство FIFA обнародовало лозунги всех 32 сборных, которые будут принимать участие в чемпионате мира по футболу 2018 года в России.
По данным пресс-службы организации, национальная команда России выступит на чемпионате под девизом "Играй с открытым сердцем". Лозунг выбирали болельщики посредством голосования.
Отметим, что были и другие варианты, например "Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой" и "Русские медведи движутся к победе".
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что министерство культуры РФ рассчитывает, что туристические потоки в города России, принимающие матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, на следующий год увеличатся на 15-25%.
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Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
В 1950-е годы в США среди деревенских парней была распространена игра “Цыпленок”. Ее суть заключалась в том, что парни садились в автомобили и ехали друг другу навстречу, лоб в лоб, достаточно быстро. Тот, кто в последний момент решал избежать столкновения и сворачивал, впоследствии получал кличку Цыпленок. Мировая геополитика похожа на эту игру.