Раскрыт девиз сборной РФ - про сердце, но без валидола

Руководство FIFA обнародовало лозунги всех 32 сборных, которые будут принимать участие в чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

По данным пресс-службы организации, национальная команда России выступит на чемпионате под девизом "Играй с открытым сердцем". Лозунг выбирали болельщики посредством голосования.

Отметим, что были и другие варианты, например "Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой" и "Русские медведи движутся к победе".

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что министерство культуры РФ рассчитывает, что туристические потоки в города России, принимающие матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, на следующий год увеличатся на 15-25%.

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