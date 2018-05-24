Что ждет финал Лиги Чемпионов в Киеве? Полупустые трибуны

Болельщики из Европы обескуражены организацией финала Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве.

Многочисленные жалобы на завышенные цены на билеты и жилье, а также сложности с приездом в Киев отпугнули многих потенциальных туристов.

К примеру, перелет из Лондона в Киев на время проведения матча будет стоить $1633, а уже через несколько дней цена опустится до $359.

Как пишет RT, налицо нехватка самолетов, низкая пропускная способность аэропорта Борисполь и долгое время пересадки.

При этом цены на жилье в Киеве выросли в десятки раз: цены в номере колеблются от $1155 до $21 там же через месяц.

Еще одна проблема непосредственно связана с киевским стадионом "Олимпийский". Его вместимость составляет 70 тысяч человек, однако всего клубам предоставили около 33 тысяч билетов, что вызвало возмущение болельщиков.

Болельщики жалуются на высокие цены, за которые далеко не каждый из них готов выкупить свои места. С точки зрения болельщика "Реала" Начо Виньоте, некоторые настоящие поклонники футбола будут вынуждены остаться дома. Он назвал предстоящий финал "праздником не для фанатов, а для УЕФА".

В итоге глава отдела по работе с болельщиками клуба "Ливерпуль" Тони Баррет отметил, что "решение проводить финал в месте, до которого так долго и дорого добираться - это то, что люди, принявшие его, должны объяснить. Само по себе оно предполагает, что в футболе что-то сломалось, раз с духом игры поступают таким вот образом".

Испанские СМИ поразил и еще один факт: звезды Реала не смогли реализовать собственную квоту пропусков среди близких. Руководствуясь этими фактами, Marca отмечает, что на финале ЛЧ случится небывалое - при звездных именах на поле трибуны будут полупустыми.

Те же, кто все-таки приедет на финал, продумали свое путешествие загодя, отмечают журналисты и резюмируют: соревнования в Киеве не создает такого же ажиотажа, какой был до этого вопреки спичам официальных лиц.

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