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Источник Правда.Ру

МОК призывают к ответу за недопуск российских спортсменов на ОИ

Спорт

Международные федерации спортсменов требуют МОК ответить за отказ приглашать спортсменов на ОИ-2018. Претензии к главе МОК предъявили президенты Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг и Международной федерации лыжных видов спорта Джанфранко Каспер, сообщает "Спорт-Экспресс".

МОК призывают к ответу за недопуск российских спортсменов на ОИ. МОК призывают к ответу за недопуск российских спортсменов на ОИ

Спортсмены направили Томасу Баху письмо, в котором в котором выразили свои опасения из-за отстранений атлетов без весомых причин. Президенты федераций считают, что это негативно скажется на их видах спорта, создаст атмосферу недоверия и навредит федерациям.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Международном олимпийском комитете пояснили, что отказ в допуске на Олимпиаду в Пхенчхане российским спортсменам произошел из-за наличия их имен в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

По данным источника, "главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду является не присутствие в докладе Макларена, о чем сейчас все говорят. Фамилий Виктора Ана, Сергея Устюгова и Антона Шипулина там нет. Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении ВАДА еще в ноябре 2017 года".

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