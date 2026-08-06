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Руки перестанут дрожать уже на первой неделе: как научиться отжиматься с нуля за 30 дней

Спорт

Сильные и подтянутые руки для многих женщин остаются недостижимой целью из-за ошибочного убеждения, что отжимания требуют чрезмерной физической мощи. На практике же трудности возникают не из-за отсутствия мышц, а из-за попыток выполнить сложное упражнение без предварительной подготовки связок и нейронных связей. Если планомерно распределить нагрузку на месяц, тело адаптируется к весу и перестанет воспринимать движение как стресс. Правильный подход позволяет освоить технику с нуля, даже если раньше не удавалось сделать ни одного повторения.

отжимания
Фото: freepik
отжимания

Первый этап: статическая выносливость

Первые семь дней тренировок полностью посвящены привыканию к исходному положению. Вместо того чтобы сразу пытаться опуститься вниз, необходимо научить кисти, плечи и мышцы кора держать вес тела. Упор делается на колени: голени лежат на полу, носки вытянуты. Ладони располагаются чуть шире плечевого пояса. В этот момент важно контролировать положение таза — он не должен провисать или подниматься слишком высоко. Слегка подкрученные ягодицы и раскрытые лопатки создают нужную жесткость конструкции.

"Часто новички совершают ошибку, полностью выпрямляя локти до щелчка. Это переносит всю нагрузку на сустав, лишая мышцы работы. Микросгиб в локтях на 10 градусов заставляет включаться трицепс и грудь, что закладывает базу для будущего решения силовых задач", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Задача первой недели — довести время удержания позиции до двух минут. Тренировки проводятся трижды в неделю по пять подходов. Если руки начинают дрожать через 30-40 секунд, время увеличивают постепенно, добавляя по несколько секунд на каждом занятии. Главное — сохранять ровную линию спины без прогиба в пояснице.

Второй этап: работа над подъемом

Когда статика перестает вызывать дискомфорт, в программу вводится подъем корпуса. Исходная точка теперь — лежа на животе. Руки разгибаются лишь наполовину, при этом таз остается плотно прижатым к коврику. Это движение имитирует выход из нижней точки отжимания, но исключает подъем веса нижней части тела, что значительно облегчает процесс освоения механики.

Нагрузка на второй неделе суммируется. Сначала выполняются пять подходов статического удержания, затем — пять подходов подъемов из положения лежа. Небольшая дрожь в мышцах в первые дни считается нормальной реакцией на новый тип активности. Тот самый секрет успеха кроется в регулярности: мышцы рук гораздо быстрее привыкают к частому повторению простых действий, чем к редким, но изнуряющим рывкам.

Третий этап: использование опоры

Для перехода к полноценной амплитуде требуется ограничить глубину опускания. В качестве ограничителя подойдет любая устойчивая платформа высотой около 10-12 сантиметров — например, стопка книг или коробка. Задача заключается в том, чтобы коснуться грудью опоры, задержаться в нижней точке на 4-5 секунд и плавно вернуться вверх. Если такая высота кажется слишком низкой, ее можно увеличить до комфортного уровня.

"Использование возвышения помогает нервной системе привыкнуть к негативной фазе упражнения — когда мы опускаемся вниз. Важно не падать на опору, а контролировать каждое движение, сохраняя дыхание свободным. Любая резкая деталь или рывок могут сбить ритм и привести к быстрой усталости", — объяснил инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Четвертый этап: переход к полноценному движению

На финальной стадии подготовительные упражнения уступают место классическим отжиманиям с колен. Теперь таз и корпус должны двигаться как единое целое. Распространенная ошибка — оставлять бедра наверху, опуская только плечи. Это искажает технику и снижает эффективность. Локти при движении должны уходить назад вдоль туловища, а не расставляться широко в стороны — такой вариант безопаснее для плечевых суставов.

Особое внимание стоит уделить дыхательному циклу. Опускание всегда происходит на вдохе, а максимальное усилие при подъеме — на выдохе. Задержка дыхания создает лишнее давление, которое мешает правильному сокращению мышц. Даже если сначала получается опуститься лишь на несколько сантиметров, это уже считается полноценным стартом. Постепенно, с каждым занятием, грудь будет опускаться все ниже, пока не коснется пола.

Неделя обучения Основной фокус тренировки
1-я неделя Статическое удержание упора лежа на коленях до 2 минут.
2-я неделя Подъемы корпуса из положения лежа на животе (таз на полу).
3-я неделя Отжимания с короткой амплитудой до касания грудью опоры.
4-я неделя Полноценные отжимания с колен с акцентом на дыхание.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли заниматься каждый день для быстрого результата?

Ежедневные нагрузки не ускорят процесс, так как мышцам и связкам требуется время на восстановление. Оптимальный режим — 3-4 тренировки в неделю через день.

Почему при отжиманиях болят запястья?

Чаще всего боль возникает из-за неправильного распределения веса. Нужно плотно прижимать всю ладонь к полу, включая пальцы, и следить, чтобы ладони стояли строго под плечами или чуть шире.

Можно ли сразу учиться отжиматься с прямых ног?

Для большинства женщин это слишком высокая нагрузка на старте. Отжимания с колен позволяют отработать правильную траекторию без риска травмировать спину или плечи.

Что делать, если локти разводятся в стороны?

Это признак того, что грудные мышцы пытаются компенсировать слабость трицепса. Стоит сознательно направлять локти назад под углом 45 градусов к телу, даже если это уменьшит количество повторений.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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