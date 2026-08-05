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Параллельные стопы в приседе ломают колени: секрет ровной техники без боли и мучений

Спорт

Дискомфорт в коленях во время упражнений часто списывают на тяжелый вес или прожитые годы, хотя настоящая причина может скрываться в простой невнимательности к положению стоп. Даже небольшое отклонение от правильной траектории создает избыточное давление на сустав, которое постепенно перерастает в резкую боль. Правильная настройка движений помогает убрать неприятные ощущения без отказа от активности.

Девушка выполняет приседания со штангой
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка выполняет приседания со штангой

Почему колени требуют разворота стоп

При выполнении глубоких приседаний тело подчиняется строгой геометрии. Если упражнение предполагает, что колени расходятся в стороны, стопы физически не могут оставаться в строго прямом положении. Важно следить, чтобы коленная чашечка всегда двигалась в ту же сторону, куда направлен носок кроссовка. Это избавляет сустав от опасного перекручивания.

"Когда носки смотрят вперед, а колени уходят в бок, возникает эффект скручивания полотенца внутри сустава. Чтобы этого избежать, достаточно слегка развернуть стопы наружу, подстраиваясь под естественный угол раскрытия таза", — объяснил персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Если игнорировать это соответствие, нагрузка распределяется неравномерно. Внутренние связки получают чрезмерное натяжение, а хрящевая ткань начинает изнашиваться быстрее. Подобный вариант нагрузки со временем приводит к хроническому воспалению, которое ошибочно принимают за возрастные изменения.

Тяги и наклоны: правила параллельных линий

В упражнениях вроде румынской или становой тяги используется иная модель движения. Здесь таз уходит назад, а колени остаются практически в одной плоскости. В таких случаях стопы лучше ставить параллельно друг другу на ширине таза. Это позволяет удерживать стабильность и правильно включать в работу мышцы задней поверхности бедра.

Тот самый секрет заключается в единообразии: принцип совпадения направлений работает везде. Если колено и стопа образуют единую линию, риск получить травму на ровном месте сводится к минимуму. Это правило касается и обычных наклонов, где важно не допускать заваливания стопы на внутреннее ребро.

"Представьте, что ваши ноги — это рельсы. Если одна деталь кривая, состав далеко не уедет. Стопа — это фундамент, и если она стоит неверно, вся конструкция выше начинает шататься и болеть", — отметил инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Ловушка в выпадах

Особое внимание стоит уделить выпадам. Распространенная ошибка — чрезмерный разворот передней стопы наружу. На практике это часто приводит к тому, что колено начинает бесконтрольно смещаться, теряя опору. В этом случае правильное решение — поставить стопу почти прямо. Иногда даже полезно чуть завернуть носок внутрь, чтобы стабилизировать положение ноги.

Нередко исправление этой мелкой детали полностью убирает дискомфорт уже через неделю тренировок. Однако если сустав не просто ноет от нагрузки, а заметно отекает или мешает ходить в обычной жизни, одними правками техники не обойтись. В такой ситуации разумно обсудить состояние со специалистом, чтобы исключить серьезные повреждения. Иначе любое оздоровительное решение может превратиться в лишний источник проблем для организма.

Тип упражнения Положение стоп
Приседания с разведением колен Слегка развернуты наружу (по линии колен)
Становая и румынская тяги Параллельно друг другу на ширине таза
Выпады (передняя нога) Прямо или с минимальным поворотом внутрь
Наклоны (Good Morning) Параллельно, без завала на ребра стопы

Ответы на популярные вопросы о боли в коленях

Можно ли продолжать тренировки, если колено немного ноет?

Если боль острая или колющая, занятие нужно прекратить. При легком дискомфорте стоит сначала проверить направление стоп и коленей — часто корректировка техники снимает неприятные ощущения моментально.

Как быстро проходит боль после исправления техники?

Если причина была только в механике, облегчение наступает в течение одной-двух недель. Тканям нужно время, чтобы привыкнуть к правильному распределению давления.

Зависит ли постановка стоп от ширины постановки ног?

Да, чем шире стоят ноги (как в приседаниях "сумо"), тем сильнее должен быть разворот стоп, чтобы колено не заваливалось внутрь относительно носка.

Что делать, если правильная постановка не помогает?

В этом случае стоит снизить рабочие веса или временно заменить упражнение. Если дискомфорт сохраняется в покое, необходимо пройти обследование у врача-ортопеда.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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