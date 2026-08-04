Не бег и не спортзал: ученые нашли простой способ быстрее избавиться от жира на животе

Короткие тренировки с чередованием темпа оказались эффективнее обычных прогулок и бега в борьбе с висцеральным жиром. Исследователи из Университета Айовы установили, что интервальная ходьба позволяет прицельно воздействовать на жировые отложения в области живота даже при минимальном графике занятий.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка идет по лесу

Как меняется метаболизм при смене темпа

В эксперименте участвовали 24 человека с индексом массы тела выше нормы. Их разделили на группы с разными типами нагрузки: классическая ходьба в ровном темпе, бег и интервальная ходьба. Последняя методика строилась на простом принципе: в течение 30 минут человек чередовал циклы предельно быстрого шага с периодами расслабленного движения для восстановления дыхания.

Данные показали, что именно рваный ритм заставляет организм активнее расходовать запасы энергии, накопленные в абдоминальной области. В отличие от монотонного бега, где тело быстро адаптируется к нагрузке и переходит в энергосберегающий режим, интервалы создают метаболический стресс, который поддерживает высокий уровень сжигания калорий даже после завершения прогулки.

Польза для сердца и сосудов

Помимо эстетического эффекта, авторы работы зафиксировали клинические изменения в состоянии добровольцев. У группы, практиковавшей интервалы, стабилизировались показатели глюкозы в крови и улучшилась эластичность сосудов. Это делает метод перспективным для профилактики метаболического синдрома и диабета 2-го типа.

Вид нагрузки Влияние на жир на животе Классическая ходьба Минимальное снижение Бег средней интенсивности Умеренное снижение Интервальная ходьба Максимально выраженный эффект

Метод подходит тем, кому противопоказаны ударные нагрузки на суставы и позвоночник, неизбежные при беге. Ходьба с переменной скоростью дает сопоставимый кардиоэффект, но минимизирует риск травм опорно-двигательного аппарата.

Риски и ограничения

"Интервальная ходьба действительно работает эффективнее монотонной нагрузки из-за изменения биохимического отклика организма. Однако людям с массой тела значительно выше нормы или сопутствующими сердечными патологиями нужно начинать осторожно: резкое ускорение темпа может спровоцировать скачок артериального давления или чрезмерную нагрузку на миокард", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике Анна Кузнецова.

Для достижения результата достаточно одной полноценной 30-минутной сессии в неделю, но ключевым фактором остается дисциплина в соблюдении циклов "быстро-медленно". Без фазы ускорения, когда пульс заметно учащается, упражнение превращается в обычную прогулку, которая не обладает специфическим жиросжигающим действием.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова