Убойный комплекс без гантелей: 3 варианта планки против дряблой кожи на руках и животе

Дряблость кожи на задней поверхности рук и выпирающий живот часто становятся следствием недостаточной нагрузки на глубокие мышцы-стабилизаторы. Обычные бытовые движения почти не задействуют трицепс и поперечную мышцу пресса, из-за чего контуры тела теряют четкость. Решить проблему помогают перевернутые планки, которые создают интенсивное натяжение передней линии тела и одновременно укрепляют плечевой пояс.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка делает боковую планку

Классическая перевернутая планка: техника и усложнения

Это базовое движение прицельно работает с трицепсом — зоной, которая у многих остается проблемной годами. При подъеме корпуса вес распределяется между ладонями и пятками, что заставляет мышцы рук и спины находиться в постоянном тонусе. Такой процесс не только укрепляет мускулатуру, но и способствует лимфодренажу, помогая уменьшить отечность в области талии.

"Главная ошибка новичков — попытка задержать дыхание в надежде сильнее втянуть живот. На деле это только повышает внутрибрюшное давление и мешает мышцам правильно сокращаться. Дышите ровно, концентрируясь на том, как ребра расходятся в стороны", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Для выполнения нужно сесть на пол с вытянутыми ногами, опереться руками чуть позади таза и на выдохе вытолкнуть бедра вверх. Тело должно образовать прямую линию от макушки до стоп. Важно не запрокидывать голову, чтобы не пережимать сосуды шеи. Тем, кому классика кажется слишком простой, подойдет вариант с упором на предплечья — в такой позиции амплитуда меньше, но нагрузка на пресс возрастает в разы.

Поза стола: вариант из тибетских практик

В йоге и системе "Око возрождения" это упражнение ценят за мягкое раскрытие плечевого пояса и одновременную подтяжку овала лица. За счет опоры на полную стопу и согнутые колени удерживать корпус параллельно полу проще, чем в полной планке. Это оптимальное решение для тех, кто только начинает восстанавливать форму после долгого перерыва.

"Статика в перевернутых положениях отлично тренирует мышцы кора, которые отвечают за плоский живот и здоровую осанку. Если удерживать взгляд прямо перед собой, не роняя голову, со временем подтягивается даже подбородочная зона", — объяснила в беседе с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Тот самый секрет эффективности кроется в фиксации: нужно замереть в верхней точке на 4–5 циклов дыхания. Повторение упражнения 5–6 раз за сессию создает необходимый объем нагрузки для укрепления задней поверхности плеча.

Продвинутый уровень с подъемом ноги

Когда базовые формы освоены, можно переходить к динамическому усложнению. Подъем одной ноги в положении перевернутой планки лишает тело привычных точек опоры. Это заставляет включаться в работу самые мелкие мышцы-стабилизаторы, которые игнорируются при обычной ходьбе. Такая деталь тренировки позволяет гораздо быстрее увидеть рельеф на животе.

"Если есть дискомфорт в пояснице, от перевернутых планок лучше временно отказаться в пользу более щадящих движений. В остальном же это прекрасный способ вернуть тонус рукам без использования гантелей и тяжелых тренажеров", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Упражнение Основной эффект Классическая перевернутая планка Укрепление трицепса и мышц спины Поза перевернутого стола Раскрытие плеч и подтяжка овала лица Планка с подъемом ноги Интенсивная проработка пресса и ног Планка на предплечьях Максимальный акцент на глубокие мышцы живота

Ответы на популярные вопросы о тренировках

Подходят ли эти упражнения новичкам?

Да, начинать лучше с позы стола (на согнутых ногах). Она дает меньше нагрузки на суставы и позволяет привыкнуть к перевернутому положению корпуса.

Как часто нужно заниматься для видимого результата?

Оптимально выполнять комплекс 3–4 раза в неделю. Мышцам нужно время на восстановление, поэтому ежедневные тренировки на износ могут быть менее эффективны.

Почему нельзя запрокидывать голову в планке?

Это создает избыточное давление на шейный отдел позвоночника и может привести к головным болям или головокружению из-за нарушения кровотока.

Можно ли делать эти упражнения при болях в спине?

При наличии проблем с поясницей или грыж в активной фазе тренировки стоит отложить и предварительно проконсультироваться со специалистом.

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