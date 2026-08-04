Прощай, дряблая кожа и уши на бедрах: 3 мощнейших приседания для идеально подтянутых ног

Дряблость внутренней стороны бедра часто становится следствием специфического строения мышц, которые почти не задействуются при обычной ходьбе. Без целевой нагрузки ткани быстро теряют плотность, что особенно заметно при выборе открытой одежды. Проблема решается внедрением коротких серий упражнений, направленных на укрепление приводящих мышц и возвращение тонуса коже без использования тяжелого инвентаря. Главное — изменить привычный вектор движения ног для активации спящих зон.

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Плие-приседания для глубокой проработки

Этот вариант нагрузки считается базовым для тех, кто хочет вернуть ногам упругость. В отличие от классического приседа, широкая постановка стоп переносит основной акцент с передней поверхности бедра на внутреннюю. Такое положение вынуждает мышцы работать в растянутом состоянии, что ускоряет укрепление волокон. Важно следить за направлением коленей — они должны строго повторять линию стоп, не заваливаясь внутрь, чтобы суставы находились в безопасном положении.

"При выполнении плие критически важно держать корпус вертикально, словно скользя спиной по невидимой стене. Если сильно наклоняться вперед, нагрузка уйдет в поясницу, а нам нужно изолированное воздействие на бедра", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Для достижения видимого эффекта достаточно двух подходов по 15 повторений. Правильно выбранный вариант темпа — медленное опускание и более активный подъем — позволит прочувствовать работу каждой мышцы. При этом стопы должны плотно прилегать к полу, создавая надежную опору для всего тела.

Сочетание приседа с махами

Добавление маха ногой в сторону превращает обычное упражнение в комплексную работу над стабилизацией таза. В этот момент в процесс включаются мелкие мышцы, которые обычно остаются пассивными. Тот самый секрет успеха здесь кроется в контроле: мах должен быть четким и коротким, без лишних наклонов корпуса в противоположную сторону. Это не только подтягивает внутреннюю часть бедра, но и помогает сформировать красивую линию ягодиц.

"Представьте, что ваше тело — это жесткий стержень, который не должен отклоняться от центральной оси. Мах выполняется за счет силы мышц бедра, а не за счет инерции или раскачивания туловища", — объяснила специально для Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Регулярная практика таких движений помогает улучшить баланс и координацию. Если после занятия чувствуется сильное натяжение, небольшая деталь в виде легкой разминки поможет снять дискомфорт. Оптимально выполнять по 12–16 чередующихся движений в каждой серии, сохраняя ровное дыхание.

Статика и подъем на носки

Статическая нагрузка в нижней точке приседа создает длительное напряжение, которое заставляет мышцы адаптироваться и становиться плотнее. Добавление подъема на носки подключает к работе икроножные мышцы и укрепляет голеностоп. Это упражнение требует максимальной концентрации на ощущениях, так как малейшее смещение центра тяжести может привести к потере равновесия. Такая практика часто используется для развития осознанного контроля над телом.

Важный нюанс: таз должен оставаться на одной высоте на протяжении всего упражнения. Пятки отрываются от пола медленно, без рывков. Этот решение позволяет нагрузить волокна, которые редко получают стимул при динамических упражнениях. Достаточно 18 повторений, чтобы почувствовать характерное жжение, сигнализирующее о качественной проработке целевой зоны.

Упражнение Основной результат Плие-приседание Укрепление приводящих мышц бедра Присед + мах Подтяжка ягодиц и улучшение баланса Подъем на носки в плие Повышение мышечной выносливости

Ответы на популярные вопросы о тренировке бедер

Как часто нужно тренироваться для заметного результата?

Для укрепления тканей достаточно выполнять комплекс 3–4 раза в неделю. Мышцам требуется время на восстановление, поэтому ежедневные интенсивные нагрузки могут быть избыточными для новичков.

Можно ли убрать дряблость только упражнениями?

Упражнения укрепляют мышечный каркас и делают кожу визуально плотнее. Однако для максимального эффекта стоит следить за общим рационом и питьевым режимом, чтобы уменьшить отечность в этой зоне.

Нужны ли гантели для этих упражнений?

На начальном этапе собственного веса вполне достаточно для создания необходимого стимула. Дополнительные отягощения можно добавлять спустя месяц регулярных занятий, когда техника станет безупречной.

Что делать, если болят колени при приседании?

Основная ошибка кроется в неправильном распределении веса. Необходимо следить, чтобы пятки не отрывались от пола в динамике, а колени не выходили далеко за линию носков.

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