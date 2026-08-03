Не пресс до жжения, а работа изнутри: утреннее упражнение поможет подтянуть нижнюю часть живота

Сделать живот плоским, а талию — выразительной можно без изматывающего качания пресса. Техника "вакуум", пришедшая из древних практик йоги под названием уддияна-бандха, воздействует на глубокие структуры, которые игнорируются при обычных наклонах.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плоский живот

Всего одно упражнение по утрам помогает не только визуально подтянуть силуэт, но и запустить внутренние процессы детоксикации организма. Если вы привыкли делать сотни скручиваний впустую, пришло время сменить тактику и укрепить поперечную мышцу живота.

Как работает вакуум и в чем его польза

В отличие от классических упражнений на пресс, вакуум не требует активных движений корпусом. Эффект достигается за счет мощного форсированного выдоха и последующей задержки дыхания, при которой живот максимально втягивается под ребра. Это создает отрицательное давление в брюшной полости, буквально "поднимая" внутренние органы и заставляя работать самую глубокую мышцу — поперечную.

"Вакуум — это не просто способ сделать талию тоньше. За счет мягкого массажа внутренних органов улучшается венозный отток и работа кишечника. Для многих это становится спасением от утренней отечности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Регулярная практика помогает эффективно бороться с висцеральным жиром, который окружает органы и часто становится причиной выпирающего живота даже у стройных людей. Часто бока предательски портят силуэт именно из-за слабости мышечного корсета, а не только лишнего веса. Вакуум возвращает тканям тонус и делает линии тела более четкими.

Три способа выполнения упражнения

Для тех, кто только начинает свой путь в домашних тренировках, важно выбрать наиболее комфортное положение тела. Гравитация может как помогать, так и усложнять задачу.

"Новичкам я всегда советую начинать лежа на спине. В этом положении проще всего почувствовать, как живот буквально 'прилипает' к позвоночнику. Это база, после которой можно переходить к вариантам стоя или на четвереньках", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Лежа на спине: согните ноги в коленях, прижмите поясницу к полу. Сделайте глубокий выдох и втяните живот.

согните ноги в коленях, прижмите поясницу к полу. Сделайте глубокий выдох и втяните живот. На четвереньках: ладони строго под плечами. В этом положении внутренние органы давят вниз, что создает дополнительную нагрузку на мышцы при втягивании.

ладони строго под плечами. В этом положении внутренние органы давят вниз, что создает дополнительную нагрузку на мышцы при втягивании. Сидя: самый сложный вариант, требующий идеальной осанки. Ладони лежат на бедрах, спина прямая.

Помните, что безопасные упражнения — это залог долгосрочного результата. Не пытайтесь сразу бить рекорды по длительности задержки дыхания.

Главные правила и техника безопасности

Основное условие — выполнение строго натощак, сразу после пробуждения. Даже стакан воды может вызвать дискомфорт во время манипуляций с брюшной стенкой. Начинайте с 2-3 повторений, удерживая вакуум по 10-15 секунд, и постепенно доведите общее количество до 10-15 минут полезной нагрузки в день.

"Важно понимать: вакуум — это вспомогательный инструмент. Если ваша цель — глобальное преображение, не забывайте про питание для мышечной гипертрофии и общую активность. В комплексе это работает в разы быстрее", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

При наличии любых хронических заболеваний ЖКТ или сердечно-сосудистой системы консультация со специалистом обязательна. Грамотный персональный тренер поможет отстроить технику так, чтобы упражнение приносило только пользу.

Действие Ожидаемый результат Втягивание натощак Уменьшение объема талии на 2-4 см за месяц Массаж внутренних органов Улучшение пищеварения и устранение вздутия Работа с дыханием Повышение уровня бодрости и оксигенация тканей Укрепление поперечной мышцы Стабильная поддержка позвоночника и плоский живот

Ответы на популярные вопросы о вакууме

Можно ли делать упражнение вечером?

Лучше всего делать его утром. Вечером желудок может быть не полностью пустым, что спровоцирует тяжесть. Кроме того, вакуум обладает бодрящим эффектом, который может помешать засыпанию.

Как быстро появится результат?

Первые изменения в тонусе мышц заметны уже через неделю ежедневной практики. Визуальное сужение талии обычно фиксируют через 20-30 дней регулярных занятий.

Поможет ли вакуум, если есть большой лишний вес?

Упражнение укрепит мышцы и подтянет живот "изнутри", но для избавления от значительной жировой прослойки потребуются также дефицит калорий и кардионагрузки.

Нужно ли задерживать дыхание до предела?

Нет, не стоит доводить до сильного головокружения или потемнения в глазах. Время задержки должно быть комфортным и увеличиваться постепенно по мере адаптации организма.

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