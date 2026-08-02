Сериал идёт, а мышцы работают: три домашних упражнения подтянут бёдра и ягодицы

Подтянуть бедра и укрепить ягодичные мышцы можно, не отрываясь от просмотра любимого сериала. Для женщин после 50 лет такой формат нагрузки становится идеальным решением: отсутствие ударных прыжков и тяжелых весов бережет суставы, а акцент на статодинамические махи прицельно прорабатывает проблемные зоны.

Фото: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с подтянутой фигурой

Комплекс из трех упражнений, выполняемых лежа на боку, помогает вернуть тонус мышцам-стабилизаторам, которые часто остаются незадействованными при обычной ходьбе, из-за чего бег оказывается бессилен против объемов в зоне галифе.

Базовая техника и подготовка к занятию

Для выполнения комплекса не нужен инвентарь — достаточно коврика или умеренно жесткой поверхности дивана. Исходная позиция: лежа на боку, нижняя рука вытянута под головой, верхняя ладонь упирается в пол для равновесия. Главный секрет эффективности заключается в неподвижности таза. Если корпус будет "гулять" и заваливаться назад, нагрузка уйдет с ягодиц на поясницу, что снизит пользу от занятия.

"Очень важно держать спину ровной и не помогать себе рывками туловища. Когда мы тренируемся в статичном положении, изоляция мышц максимальна. Это именно то, что нужно для коррекции фигуры без риска переутомления центральной нервной системы", — рассказал в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Классический подъем: работа над формой

Первое движение направлено на среднюю ягодичную мышцу. Медленно поднимайте верхнюю ногу под углом 40-45 градусов. Носок при этом должен смотреть строго вперед, а не в потолок. Плавное опускание после короткой паузы в верхней точке позволяет прочувствовать мышечное сокращение. Рекомендуется выполнять по 15-20 повторений на каждую сторону. Регулярность таких движений помогает укрепить связки таза и сделать шаг более легким.

Многие ошибочно полагают, что только выпады для ягодиц могут дать результат, однако махи лежа создают необходимую нагрузку на внешнюю часть бедра, не перегружая при этом колени.

Махи вперед-назад: контроль корпуса

Второе упражнение требует максимальной концентрации на корсете. Слегка приподнимите ногу и делайте аккуратные движения вперед и назад. Амплитуда должна быть небольшой — достаточно вывести стопу на уровень бедра. Это движение включает в работу глубокие мышцы, которые часто игнорируются в повседневной жизни. Если вы чувствуете, что поясница начинает прогибаться, уменьшите размах.

"При выполнении махов вперед-назад следите за дыханием: выдох на усилии, вдох на возврате. Это упражнение отлично подходит для тех, кому важна здоровая спина, так как оно укрепляет мышцы, поддерживающие позвоночник в правильном положении", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Пружина: секрет глубокой проработки

Завершающий этап комплекса — короткие пружинистые движения. Поднимите ногу и удерживайте её на весу, совершая 20 мелких покачиваний вверх-вниз. Несмотря на минимальную амплитуду, именно в этом режиме достигается эффект жжения, свидетельствующий о качественной проработке волокон. Это помогает визуально сгладить линии тела, даже если анатомические впадины на бедрах обусловлены строением скелета.

"Пружинистые махи в конце серии — это классический прием из пилатеса. Он отлично помогает доработать мышцу до отказа без использования гантелей или резинок. Главное — не бросать ногу вниз, а контролировать каждое микродвижение", — отметила в беседе с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Упражнение Ожидаемый эффект Медленные подъемы Укрепление внешней части бедра и стабилизация таза Махи вперед-назад Активация глубоких мышц кора и улучшение мобильности Пружинистые движения Создание мышечного рельефа и сжигание локальных жиров Регулярность (3-4 раза в неделю) Заметная подтянутость ног уже через 21 день

Ответы на популярные вопросы о домашних тренировках

Можно ли делать эти упражнения каждый день?

Мышцам требуется время на восстановление, особенно после 50 лет. Оптимальный режим — через день. Это позволит тканям обновляться, что критически важно для такого процесса, как гипертрофия мышц, даже при работе с собственным весом.

Поможет ли этот комплекс убрать "ушки" на бедрах?

Да, махи лежа прицельно воздействуют на зону галифе. В сочетании с умеренным питанием и регулярностью они позволяют уменьшить объемы в этой области эффективнее, чем общие кардионагрузки.

Что делать, если хрустит тазобедренный сустав?

Небольшие щелчки без боли часто являются нормой, но если появляется дискомфорт, стоит уменьшить амплитуду. Домашний фитнес должен быть безопасным; при резкой боли тренировку нужно немедленно прекратить.

Нужна ли разминка перед махами на диване?

Даже легкая нагрузка требует подготовки. Сделайте несколько вращений стопами и потяните колено к груди перед началом комплекса, чтобы подготовить суставы к движению.

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